День міста Запоріжжя 2025: коли та як в умовах війни відзначатимуть 255 річницю

Запоріжжя — місто, якому є чим пишатися. Його Соборний проспект розтягується майже на одинадцять кілометрів і є одним з найдовших у світі.

А вода Дніпра спиняється тут перед стіною Дніпровської ГЕС — греблею заввишки п’ятдесят метрів, яка перетворила ріку на море.

А трохи далі лежить Хортиця — найбільший острів Дніпра, свята козацька земля.

Коли це славетне місто святкує свій День народження і чи відомий план заходів до свята — дізнайся з матеріалу.

Коли День міста Запоріжжя

День міста Запоріжжя щороку святкують у першу суботу жовтня. У 2025 році ця дата припадає на 4 жовтня.

Поки що жодних офіційних анонсів святкової програми немає. Та досвід минулого року показує, що не варто розраховувати на гучні концерти та великі фестивалі — війна, яка тут зовсім поруч, диктує свої правила.

У 2024-му, наприклад, замість масштабних святкувань містяни могли відвідати камерні події: виставки у бібліотеках, майстер-класи, лекції в музеях, зустрічі з митцями.

Тож і цього року можна очікувати радше на невеликі культурні заходи — ярмарки, мистецькі вистави, творчі зустрічі в музеях чи на відкритих майданчиках.

Усе це — з урахуванням заходів безпеки, адже у будь-який момент може пролунати тривога і доведеться шукати сховище.

Читати на тему День міста Кропивницький 2025: дата свята та програма заходів

Скільки років місту Запоріжжя: найцікавіше з історії до Дня міста

Місто виникло 1770 року під час так званої народної козацької колонізації, тож нині містяни відзначатимуть його 255 рік існування.

Щоправда, тривалий час фігурувала й інша дата народження Запоріжжя — 952 рік, але вона так і лишилася дискусійною, і не була науково підтверджена.

Офіційну історію міста ведуть з часів Київської Русі, коли саме на місці Запоріжжя, біля порогів Дніпра, жваво прокладалися нові шляхи й переправи.

На Хортиці Байда-Вишневецький заклав перше козацьке укріплення, і хоча турки його спалили, дух вільності не згас. А сама Запорозька Січ на Хортиці стала тим символічним осередком, від якого згодом народилася вся ідея незалежної України.

Імперії змінювали одна одну. Росіяни будували Олександрівську фортецю, польські магнати намагалися підкорити козацькі землі, більшовики глушили повстання. Але місто вперто виживало.

З маленького повітового Олександрівська воно виросло до індустріального велета, який бурхливо розвивався, допоки не прийшла Друга Світова війна.

ДніпроГЕС, підірвана НКВС у 1941-му, стала його трагедією, яка забрала життя тисяч людей. Але після тої війни місто відновилося і знову стало одним із найбільших промислових центрів України.

І ось тепер Запоріжжя і його область знову перетворилися на лінію фронту. Ворог намагається знищити його ракетними ударами, але місто-фортеця, місто-вольниця впевнено тримається.

Дізнайся також, як Росія насильно витісняє українську мову зі шкіл на окупованих територіях — про політику мовного терору у матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!