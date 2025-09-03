День міста Кропивницький 2025: дата свята та програма заходів

Щороку кожне місто України святкує свій день народження. Є День міста і Кропивницького. Читай у матеріалі, коли у Кропивницькому відзначають свято та яка програма чекає на місцевих жителів.

День міста Кропивницький 2025 року: коли відзначають свято та його програма

Щорічно у третю суботу вересня мешканці міста Кропивницького святкують День міста — цьогоріч ця дата припадає на 20 вересня. Місто відзначає власну річницю, і цього року йому виповниться 271 рік.

Щодо програми святкування Дня міста Кропивницького 2025: наразі не було жодної інформації щодо проведення тих чи інших святкувань на території міста. Зазвичай, дати та локації подій, або принаймні інформація щодо можливої відсутності святкувань, з’являються за кілька днів до самого Дня, тож цю інформацію слід чекати за два тижні.

Історія міста Кропивницький: від заснування до сучасності

Початок історії заснування міста має корені ще за козацьких часів, але річницю мешканці пов’язують з будівництвом імперської фортеці святої Єлизавети, на ім’я якої перша назва міста була Єлизаветград. Через велике стратегічне значення та потужну роль на кордоні місто розширювалось та розвивалось швидкими темпами.

Але в кінці 18 століття фортеця втратила своє значення через відсунення кордону на південь. У 1924 році місто було перейменовано на Зінов’євськ, трошки згодом — Кірово, і в 1939 році на декілька десятиліть офіційно була закріплена назва Кіровоград.

Вже у незалежній Україні, у зв’язку із законом про декомунізацію місто було перейменовано на Кропивницький на честь письменника та драматурга Марка Кропивницького. Це місто славиться першим показом театральної вистави в Україні, а саме Наталки-Полтавки, яку поставив саме Марк Кропивницький.

Цікавий факт, що 16 вересня вважається днем народження українського професійного театру і час від часу збігатися із Днем міста Кропивницький.

