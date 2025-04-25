День кадрового работника 2025: не забудь поздравить 27 апреля

Каждый год 27 апреля в Украине поздравляют с профессиональным праздником кадровиков, менеджеров по персоналу и HR-специалистов. И хотя дата неофициальная, о доброй устойчивой традиции праздника знают все.

Почему 27 апреля считают днем ​​рождения кадрового дела в Украине, а также больше интересного о празднике читай дальше.

День кадрового работника в Украине 2025

Идея установить этот день принадлежит самим кадровикам: еще в начале 2000-х они активно продвигали идею признания важности своей профессии. А 27 апреля избрали праздничным днем ​​просто потому, что это дата создания одного из первых всеукраинских кадровых форумов.

Сегодня все понимают важность значения профессии кадрового работника, ведь эти люди не просто вносят записи в трудовые книжки и составляют приказы, на самом деле кадровик является главным посредником между работником и работодателем. Именно он помогает найти правильного человека на нужную должность, консультирует во время работы в компании, отвечает за мотивацию, развитие и правовую защиту работников. Это тот человек, который первым видит новичка и последним оформляет его увольнение. Хороший кадровик умеет слушать, понимать и балансировать меж интересами работников и требованиями управления. День кадрового работника 2025 — кого поздравляем В день кадрового работника принято приветствовать не только классических кадровиков, ведущих документацию, но и современных HR-менеджеров, рекрутеров, специалистов по адаптации персонала, занимающихся корпоративной культурой, обучением и развитием. А также работающих в государственных учреждениях в сфере управления персоналом. Мы должны благодарить представителей этой профессии за их вклад в нашу работу и нашу карьеру, их желание построить эффективный и гармоничный коллектив, установить комфортный моральный климат в компании. А еще за то, что они несут тяжкое бремя документооборота, следят за соблюдением трудового законодательства, своевременным оформлением льгот, больничных и отпусков. Люди этой профессии работают за кадром, но их влияние ощущает каждый работник. Поинтересовался также, как поздравить коллегу с днем ​​рождения своими словами и в стихах.

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