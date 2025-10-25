Стиль жизни Праздники

День маркетолога в Украине: когда нужно поздравлять профессионалов своего дела в 2025 году

Богдана Макалюк, журналист сайта 25 октября 2025, 08:32 3 мин.
день маркетолога
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь