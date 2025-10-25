День маркетолога в Україні: коли треба вітати професіоналів своєї справи у 2025 році

Зараз професія маркетолога дуже цінується. Адже у сучасному світі без якісного маркетингу проекти можуть не досягати потрібного та бажаного результату. Тому щорічно відзначають День маркетолога.

У цей день заведено вітати спеціалістів цієї сфери. Ми розповімо, коли День маркетолога 2025 та коли з’явилося свято.

День маркетолога 2025: коли відзначають

У 2025 році День маркетолога традиційно відзначають 25 жовтня.

Тому у цей день варто влаштувати своїм колегам маленьке свято під кінець робочого дня, щоб надихнути їх на нові звершення.

Історія та традиції свята Дня маркетолога

Маркетологи займаються просуванням товару на ринку, ґрунтуючись на маркетингових дослідженнях, вивчають смаки та переваги споживачів. Головне їхнє завдання — побудова стратегії й тактики продажів.

В Україні, а точніше в Українській РСР, День маркетолога почали відзначати ще у 1975 році. Саме того року щорічне свято започаткувало Управління з маркетингу та реклами у Міністерстві зовнішньої торгівлі СРСР.

Професія маркетолога з’явилася на початку 20 сторіччя. Перші лекції з маркетингу стали читати у Каліфорнійському, Мічиганському та Іллінойському університетах США. А вже 1931 року в СРСР відкрилася Всесоюзна академія зовнішньої торгівлі в СРСР, тому маркетологів почали готувати й в цій країні.

У ті часи ця професія ще не була такою популярною. Але з плином часу все змінилося, і маркетинг став однією з найперспективніших сфер, яка не стоїть на місці, а постійно розвивається.

У чому суть професії маркетолога

Маркетолог — спеціаліст, який створює стратегію просування продуктів та послуг, щоб збільшити продажі та загальний дохід компанії. Для цього він досліджує споживчий ринок, стежить за трендами, бере участь у створенні рекламних кампаній та багато іншого.

Маркетолога дуже часто плутають зі співробітником відділу продажу. Але, на відміну від останнього, він не взаємодіє безпосередньо із клієнтами. Він створює портрет цільової аудиторії, аналізує стратегії конкурентів і продумує стратегію комунікації з клієнтами. Саме це, зрештою, веде до продажу.

Маркетологи потрібні скрізь: і в малому, і в середньому бізнесі, і в міжнародних корпораціях. Особливий попит на них у рекламних та маркетингових агенціях, які працюють з великою кількістю клієнтів.

Традиційно у цей день компанії проводять конференції та зустрічі, студенти цих спеціальностей влаштовують конкурси та проводять різноманітні заходи, а провідні маркетологи діляться своїм досвідом з аудиторією.

