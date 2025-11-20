День педиатра 2025: праздник тех, кто заботится о здоровье наших детей

Ежегодно в Украине отмечают день тех, кто заботится о здоровье детей от их рождения до совершеннолетия.

Врачи-педиатры консультируют родителей по таким вопросам, как, например, как вырастить ребенка здоровым и полным жизненных сил, или как предотвратить ту или иную болезнь. Читай в материале, когда отмечают День педиатра, историю праздника и как можно поздравить своего врача в его праздник.

День педиатра: дата празднования и его история

Ежегодно как в Украине, так и во всем мире, День педиатра отмечают сегодня, а именно 20 ноября. Кроме этого, в эту дату отмечают и другие праздники: День защиты детей и Всемирный день ребенка.

Эта дата выбрана не случайно — именно в этот день в 1959 году Генеральная ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 — Конвенцию о правах ребенка, которая сейчас является главным международным документом, направленным на защиту прав детей.

День педиатра, 20 ноября: искренние поздравления своему врачу

Окна подготовили для тебя поздравления, которые ты можешь написать или сказать врачу твоего ребенка и поблагодарить профессионала за его работу:

Уважаемый педиатр! Ваша ежедневная забота о здоровье самых маленьких делает мир лучше. Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и благодарных улыбок от маленьких пациентов!

***

Поздравляю с Днем педиатра! Вы — настоящие волшебники, которые лечат не только тело, но и душу детей. Пусть ваша работа приносит радость, а жизнь — только положительные эмоции и успехи!

***

С профессиональным праздником, дорогой педиатр! Спасибо за вашу преданность и профессионализм. Желаю вам сил, терпения и множества счастливых моментов в работе с детьми!

***

Поздравляю с Днем педиатра! Вы — хранители детского здоровья, и ваша миссия неоценима. Пусть каждый день приносит новые достижения, а благодарность родителей и детей согревает сердце!

