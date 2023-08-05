Профессия — педиатр: сколько они получают, особенности работы и почему ссорятся с родителями

Профессия педиатра — важная и нужная. Потому что он лечит детей и взрослых, к нему обращаются днем и ночью. Но что следует знать о профессии педиатра? Почему родители часто их ругают и с чем сталкиваются врачи? Читай в нашем материале подробнее.

Что нужно знать о профессии педиатра — ключевые моменты

Педиатр Анна Горбань рассказала программе Утро в Большом Городе, какие методы лечения детей устарели и что делать вместо обтирания спиртом и других способов.

Самым сложным в своей работе женщина называет ответственность. Родители часто ссорятся с педиатрами, потому что считают, что могут лучше вылечить ребенка.

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Они идут к специалисту, хотя сами не врачи. Но хотят ими быть и вмешиваться в лечение, — рассказывает Анна Горбань.

Иногда родители капают сок лука и чеснока детям в нос против насморка. Врач говорит, что это провоцирует ожоги слизистой и является неэффективным способом.

Также ей приходилось сталкиваться с очень странными идеями лечения — женщина в панике позвонила и спросила, что делать, если дома есть только красное платье в белый горошек. Ведь существует “легенда”, если ребенок болеет ветрянкой — надо одеваться в красное.

А во время температуры обтирание спиртом особенно опасно, потому что кожа впитывает жидкости. Это равносильно тому, что напоить ребенка спиртом. Так же нельзя обтирать больных детей уксусом.

Если ребенок отказывается есть, кормить насильно нельзя. Есть правила формирования пищевого поведения, если их не соблюдать — это может привести к РХП. Читай, что такое расстройства пищевого поведения.

Дети очень часто симулируют болезни. Они используют это как повод, чтобы не делать того, чего им не хочется, — рассказывает врач.

Родители допускают распространенные ошибки в уходе за больными детьми — советы из интернета, не слушать, что говорит ребенок, советы соседей или знакомых. Обращаться в каждом случае следует только к специалисту.

В процессе лечения взрослых и детей почти нет отличий. Каждый имеет свои особенности протекания болезней.

О зарплатах педиатров женщина говорит, работает в частном учреждении, поэтому ее зарплата около $1 тыс. Анна называет ее средней среди врачей.

Чтобы успокоить ребенка перед процедурами, нужно объяснять, что будет делать врач. А врачам следует в игровой форме осматривать ребенка. Родители перед визитом к врачу могут поиграть в такую игру с малышом.

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