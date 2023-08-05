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Професія — педіатр: скільки вони отримують, особливості роботи та чому сваряться з батьками

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 05 Серпня 2023, 11:00
Що слід знати про професію педіатра — ключові моменти
Фото: Pexels

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