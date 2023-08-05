Професія — педіатр: скільки вони отримують, особливості роботи та чому сваряться з батьками

Професія педіатра — важлива й потрібна. Бо він лікує дітей та дорослих, до нього звертаються удень та вночі. Але що слід знати про професію педіатра? Чому батьки часто їх сварять та з чим стикаються лікарі? Читай у нашому матеріалі детальніше.

Що слід знати про професію педіатра — ключові моменти

Педіатриня Ганна Горбань розповіла програмі Ранок у Великому Місті, які методи лікування дітей застаріли, та що робити замість обтирання спиртом та інших способів.

Найскладнішим у своїй роботі жінка називає відповідальність. Батьки часто сваряться з педіатрами, бо вважають, що можуть краще вилікувати дитину.

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Вони йдуть до фахівця, хоча самі не лікарі. Але хочуть ними бути та втручатися у лікування, — розповідає Ганна Горбань.

Інколи батьки крапають сік цибулі та часнику дітям у ніс проти нежитю. Лікарка каже, що це провокує опіки слизової оболонки та є неефективним способом.

Також їй доводилося стикатися з дуже дивними ідеями лікування — жінка у паніці зателефонувала та спитала, що робити, якщо вдома є лише червоне плаття у білий горошок. Адже існує “легенда”, якщо дитина хворіє на вітрянку — треба вдягатися у червоне.

А під час температури обтирання спиртом особливо небезпечне, бо шкіра всмоктує рідини. Це рівносильно тому, що напоїти дитину спиртом. Так само не можна обтирати хворих дітей оцтом.

Якщо дитина відмовляється їсти, годувати насильно категорично не можна. Існують правила формування харчової поведінки, якщо їх не дотримуватися — це може призвести до РХП. Читай, що таке розлади харчової поведінки.

Діти дуже часто симулюють хвороби. Вони використовують це як привід, щоб не робити того, чого їм не хочеться, — розповідає лікарка.

Батьки припускаються поширених помилок у догляді за хворими дітьми — поради з інтернету, не слухати, що каже дитина, поради сусідів чи знайомих. Звертатися в кожному випадку слід лише до фахівця.

У процесі лікування дорослих та дітей майже немає відмінностей. Кожен має свої особливості перебігу хвороб.

Про зарплати педіатрів жінка каже, працює у приватній установі, тому її зарплатня близько $1 тис. Ганна називає її середньою поміж лікарів.

Аби заспокоїти дитину перед процедурами, потрібно пояснювати, що робитиме лікар. А лікарям слід в ігровій формі оглядати дитину. Батьки перед візитом до лікаря можуть пограти в таку гру з малюком.

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