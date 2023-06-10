Талант і продуктивність, персональний бренд і соцмережі, або як видати власну книжку. Поради видавця

Як успішно видавати книжки в Україні — спілкуємося з Владиславом Кириченком, засновником Наш Формат. Говоримо про симбіоз таланту і системності в роботі автора, про його персональний бренд і важливість постійної активності в соцмережах.

Ось якщо ти вперше щось пишеш і маєш гроші, то можеш прийти в маленьке видавництво, де твою працю легко надрукують.

— Це називається — видання на замовлення. Але ми таким не займаємося. Ми друкуємо тільки те, що нам подобається. Якщо автор написав суперкнигу — надрукуємо власним коштом.

Владислав пояснює, що, до прикладу, його видавництво зазвичай все робить своїми силами.

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— За гроші автора ми нічого не друкуємо. Друкуємо те, що можемо самі продати. Це — наш продукт, ми відповідаємо за нього, ми віримо в нього, тому робимо це за власні гроші.

Водночас автор може долучитися, залучивши спонсорів.

Алгоритм

У цьому матеріалі говоримо радше про відомих письменників, як вони зазвичай діють, аби видавати свої книжки. Ось такі кроки треба пройти.

Спершу важливо обрати видавця за своїм профілем, який втілить весь цикл проекту.

— Як це відбувається? Приходить автор, наприклад, бізнесмен-патріот, із величезним бекграундом, цікавим текстом. Для нього обирається керівник прожекту, який разом із ним дописує цю книгу. Він керує прожектом, змушує автора прочитати, наприклад, Юнгера або книжку Як писати добре (Вільям Зінсер). Далі керівник прожекту структурує з автором текст, розставляє акценти й водночас працює як літературний редактор.

А потім, мовить Владислав, усе стандартно — коректура, верстка, макет і поїхали в типографію. Далі отримали з типографії, видали автору його примірники, поставили на дистрибуцію.

Видавництво виплачує письменнику гонорар і роялті.

— Гонорар у відомих авторів може бути вдвічі або у 2,5 раза вищий, ніж у невідомих.

Загалом людина може піти різними шляхами, як-от певну роботу зробити самостійно.

Проте нема єдиного рецепту і єдиної ціни.

У маленькому видавництві можна замовити додрукарську підготовку (верстка, коректура тощо), це може коштувати 20–40 тисяч гривень. Можна і самостійно заверстати, зробити літературне редагування і передати в типографію. Якщо це 300–400 сторінок і 1000 примірників, то ціна коливається в межах 30–40 тисяч гривень. Звісно, є суттєва різниця, чи залучається ілюстратор, адже треба оплатити його працю і ціна друку зростає.

Можна взагалі зареєструвати ФОП як видавництво і самостійно все видавати.

Соцмережі

У загальному процесі важливо, аби письменник максимально просував свою книжку в соцмережах.

Кількість передзамовлень є індикатором успішності праці.

— Передзамовлення книги дуже чітко корелюється з кількістю підписників у соцмережах. Якщо у вас є 50 тисяч підписників, концентрована аудиторія, то можна написати пост і отримати 200-300 передзамовлень.

От у Володимира В’ятровича була 1000 передзамовлень на його найновішу книжку УПА. Історія нескорених. У Володимира Денисенка, Як зруйнувати русскій мір, вже теж добігає близько 1000 передзамовлень (на час інтерв’ю, — авт.).

— Вважається, якщо вітчизняний автор набирає 500 передзамовлень, то ця книжка точно не буде збитковою.

Водночас Владислав згадує Катю Бльостку, яка назбирала 10 тисяч передзамовлень за Матера вам не наймичка, або Чому діти — це прекрасно.

Передзамовлення — це один із видів маркетингу, коли книга виставляється на сайті з невеликою знижкою.

— І водночас автор пише пости, “тусується”, розганяє хайп тощо.

Загалом важливо обрати ідеальні для себе канали. Для когось це Facebook, Instagram, хтось може просувати через популярний YouTube-канал.

— Щодо YouTube-каналу, то це працює, коли його веде автор і там просуває свої книжки. Щодо YouTube-каналів видавництв, то не знаю… Тоді власник видавництва має бути а-ля Малкович (Іван Малкович, засновник А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, — авт.) чи Мар’яна Савка (головна редакторка Видавництва Старого Лева, — авт.).

Ну, і якщо про книжку напише десяток тематичних блогерів — це буде великим плюсом.

Персональний бренд

Владислав Кириченко вважає, що у вітчизняному книговидавництві персона автора — це 90% успіху.

Тому напрочуд важливо сформувати і постійно розвивати свій персональний бренд.

— Маркус (Валерій Маркус, автор книги Сліди на дорозі, — авт.) займається своїм брендом, він найбільш успішний, його книжка продається. Він сам себе рекламує, сам друкує і передає на дистрибуцію. Він — у ТОП-5 продажів. Не ми видавали, але продаємо книгу через свою мережу.

Якщо говорити саме про Наш Формат, то ось ТОП-5 авторів, чиї книги найактивніше продаються: Марк Лівін та Ілля Полудьонний, Володимир В’ятрович, Володимир Денисенко, Таня П’янкова.

Щодо презентацій, то Владислав вважає, що до них треба підходити раціонально.

— Я вважаю, що презентації — це більше гешефт для автора. З точки зору економіки, ці всі презентації — це реверанс автору — покатати його, оплатити дорогу, готель. Це має сенс, коли письменник може зібрати велику аудиторію. Марк Лівін може назбирати 300-400-500 людей, Максим Кідрук може зібрати тисячу учасників і продати 600 книжок за презентацію.

5 порад авторам

Що базово і повсякчас робити письменникам, які хочуть успішно видавати свої книжки. Ось що каже Владислав Кириченко.

Писати хороші тексти, книжки .

Постійно розвивати персональний бренд .

— Можна зробити навпаки, але стратегічно, я вважаю, це неправильно. Хоча, є люди, які на персональному бренді штовхають всякий непотріб.

Працювати регулярно і системно .

— Треба працювати, не чекаючи натхнення. А просто, як Андрій Кокотюха, сідати зранку і шість годин писати. Він — взірець системності — тому такий продуктивний.

Обрати видавця за своїм профілем .

— З книжками для Фоліо — треба йти в Фоліо, з книжками для Віхоли — у Віхолу, з книжками для Нашого Формату — у Наш Формат. Ваш видавець має вас любити по-справжньому, а він любитиме вас, якщо ви робите справжній продукт.

Обирати видавця з якісною дистрибуцією .

— Видавець із сильною дистрибуцією, який продає достатню кількість екземплярів через власні канали, а не через посередників, заплатить вам більше роялті. Якщо я продав половину книжок через свій інтернет-магазин, то можу заплатити автору, як мінімум, в півтора раза більше, ніж якби продавав через інші канали.

Загалом письменнику варто гармонійно поєднати розвиток свого таланту, наполегливу постійну роботу, просування в соцмережах і знайти саме свого видавця.

До речі, а ось і наша історія про Валерія Маркуса: Хто такі сміливці та де їх шукати — розповів військовий та автор бестселера Сліди на дорозі Валерій Маркус.

Фото: Євгеній Гуржі