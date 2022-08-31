Хто такі сміливці та де їх шукати — розповів військовий та автор бестселера Сліди на дорозі Валерій Маркус

На війну в Україні ідуть молоді та ідейні люди, котрі мають чіткий орієнтир, яку країну хочуть побудувати для себе та майбутніх поколінь. Серед таких і Валерій Маркус — автор книги Сліди на дорозі, зараз він воює на фронті. У своєму блозі в соціальних мережах чоловік розповідає про події на війні широкому загалу читачів.
Журналістці Elle Іванні Петрович Валерій Маркус розповів про рефлексії на тему сміливості та свою медійність на фронті.
Попри сильну статуру та вольовий характер — буває страшно усім. Валерій — не виняток. Чоловік каже, що деколи йому буває складно.
— Я живу в перманентному стані складних моментів. Якщо я не буду працювати, я просто помру. Щоб не вмерти, я прокидаюся зранку.
Моя робота — це моє життя. Поки я її роблю, я живу. Хочеш жити — треба працювати.
Моя робота — це моє життя. Поки я її роблю, я живу. Хочеш жити — треба працювати.
Разом з тим, себе сміливцем Валерій не вважає: каже, що бачить навколо себе сміливців, кращих за себе, має з чим порівнювати. Але вважає прикладом для себе Олега Сенцова — українського режисера, чоловіка сильного характеру та духу.
Валерій не має чіткого формулювання поняття, як це: бути українцем. Але схиляється до думки, що Україна — це ідея сміливості, а бути українцем — мати персональну відповідальність за те, аби втілити цю ідею в життя.
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Валерій каже: його медійність завжди приносила користь, і брати по службі ніколи не мали упереджень стосовно цього пункту. Щоправда, деколи виникало нерозуміння з боку командування.
Бо війна та армія — це речі архаїчні, а ніхто не любить, коли всередині підрозділу відбувається щось, що ти контролювати не можеш.
Бо війна та армія — це речі архаїчні, а ніхто не любить, коли всередині підрозділу відбувається щось, що ти контролювати не можеш.
— Проте медійність дає серйозний ґрунт під ногами — важелі впливу. Класичним командирам з пострадянської армії таке не подобається. Солдат, за їхньою моделлю, маю бути тупим і слухняним.
Та й діяльність із масами завжди давала хороші результати — голос Валерія чути, на прохання завжди відкликаються, а історії набувають розголосу.
Валерій Маркус — не єдиний медійний воїн українського війська. Відомий актор та зоозахисник Олексій Суровцев поділився своєю історією початку війни у 2022 році.
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