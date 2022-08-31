Хто такі сміливці та де їх шукати — розповів військовий та автор бестселера Сліди на дорозі Валерій Маркус

На війну в Україні ідуть молоді та ідейні люди, котрі мають чіткий орієнтир, яку країну хочуть побудувати для себе та майбутніх поколінь. Серед таких і Валерій Маркус — автор книги Сліди на дорозі, зараз він воює на фронті. У своєму блозі в соціальних мережах чоловік розповідає про події на війні широкому загалу читачів.

Журналістці Elle Іванні Петрович Валерій Маркус розповів про рефлексії на тему сміливості та свою медійність на фронті.

Сміливість — бути українцем

Попри сильну статуру та вольовий характер — буває страшно усім. Валерій — не виняток. Чоловік каже, що деколи йому буває складно.

Зараз також дивляться

— Я живу в перманентному стані складних моментів. Якщо я не буду працювати, я просто помру. Щоб не вмерти, я прокидаюся зранку.

Моя робота — це моє життя. Поки я її роблю, я живу. Хочеш жити — треба працювати.

Разом з тим, себе сміливцем Валерій не вважає: каже, що бачить навколо себе сміливців, кращих за себе, має з чим порівнювати. Але вважає прикладом для себе Олега Сенцова — українського режисера, чоловіка сильного характеру та духу.

Валерій не має чіткого формулювання поняття, як це: бути українцем. Але схиляється до думки, що Україна — це ідея сміливості, а бути українцем — мати персональну відповідальність за те, аби втілити цю ідею в життя.

Як це: бути медійним воїном?

Валерій каже: його медійність завжди приносила користь, і брати по службі ніколи не мали упереджень стосовно цього пункту. Щоправда, деколи виникало нерозуміння з боку командування.

Бо війна та армія — це речі архаїчні, а ніхто не любить, коли всередині підрозділу відбувається щось, що ти контролювати не можеш.

— Проте медійність дає серйозний ґрунт під ногами — важелі впливу. Класичним командирам з пострадянської армії таке не подобається. Солдат, за їхньою моделлю, маю бути тупим і слухняним.

Та й діяльність із масами завжди давала хороші результати — голос Валерія чути, на прохання завжди відкликаються, а історії набувають розголосу.

Валерій Маркус — не єдиний медійний воїн українського війська. Відомий актор та зоозахисник Олексій Суровцев поділився своєю історією початку війни у 2022 році.

Підписуйся на наш Telegram та слідкуй за новинами!