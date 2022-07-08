Війна в фільмах проти війни в реальності: Сенцов про ситуацію на фронті та одруження

Спочатку він отримав премію на польському кінофестивалі, потім одружився та дізнався про поранення виконавця головної ролі у його фільмі Носоріг.

Життєвий шлях Олега Сенцова навряд чи й до початку повномасштабного вторгнення міг здаватись пересічним, але війна внесла свої корективи.

Режисер розповів про відмінність між війною в фільмах та реальністю, одруження та поранення Сергія Філімонова.

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Завжди цікавився воєнною тематикою. Була мрія з дитинства стати військовим. Тому багато читав, чимало їздив в АТО до своїх друзів. Знав, що, на жаль, повномасштабна війна нас може очікувати, тому готувався і до цього.

У лютому пішов у тероборону, за місяць вирушив до одного зі спецзагонів до моїх друзів, і зараз вже три місяці, як з ними пліч-о-пліч воюємо.

Коли працюєш з дуже гарними фахівцями, які виконують досить тяжку роботу, з’являється зовсім інший підхід. Це тебе тримає.

Кіно зовсім інакше показує війну. У мене поки немає якихось ідей чи сценаріїв. Проте є бажання показати цю війну. Та все ж цей проект буде вже після нашої перемоги.

Коли з’явились думки одружитись

Ми зустрічалися вже певний період. Я розумів, що вона — частинка мене, яка мені потрібна. Ось з’явився момент, я приїхав на два дні, й ми одружились.

Дуже вдячний друзям, які мене привітали. Тому що війна триває, життя може обірватись у будь-який момент, але є речі, заради яких варто жити та воювати.

Про поранення Сергія Філімонова

Коли я отримав премію на кінофестивалі Lubuskie Lato Filmowe та їхав на весілля, дізнався, що виконавця головної ролі Сергія Філімонова було поранено.

Його разом з побратимами накрило Градом, після чого у нього прилетів уламок. Поранення вже не становить загрози для життя Сергія, але зараз він на лікуванні.

Однак за день до початку повномасштабної війни Вікна встигли поспілкуватися з режисером. Читай інтерв’ю Олега Сенцова про новий фільм Носоріг, життя в ув’язненні та долю Росії.

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