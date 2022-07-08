Война в фильмах против войны в реальности: Сенцов о ситуации на фронте и женитьбе

Сначала он получил премию на польском кинофестивале, затем женился и узнал о ранении исполнителя главной роли в его фильме Носорог.

Жизненный путь Олега Сенцова вряд ли и до начала полномасштабного вторжения мог показаться обычным, но война внесла свои коррективы.

Режиссер рассказал об отличии между войной в фильмах и реальностью, женитьбе и ранении Сергея Филимонова.

Сейчас также смотрят

Всегда интересовался военной тематикой. Была мечта с детства стать военным. Поэтому много читал, немало ездил в АТО к своим друзьям. Знал, что, к сожалению, полномасштабная война может ожидать нас, поэтому готовился и к этому.

В феврале пошел в терроборону, через месяц отправился в один из спецотрядов к моим друзьям, и сейчас уже три месяца, как с ними бок о бок воюем.

Когда работаешь с очень хорошими специалистами, выполняющими довольно тяжелую работу, появляется совсем другой подход. Это тебя держит.

Кино совсем по-другому показывает войну. У меня пока нет каких-либо идей или сценариев. Однако есть желание показать эту войну. И все же этот проект будет уже после нашей победы.

Когда появились мысли о женитьбе

Мы встречались уже определенный период. Я понимал, что она — часть меня, которая мне нужна. Вот появился момент, я приехал на два дня, и мы поженились.

Очень благодарен друзьям, которые меня поздравили. Потому что война продолжается, жизнь может оборваться в любой момент, но есть вещи, ради которых следует жить и воевать.

О ранении Сергея Филимонова

Когда я получил премию на кинофестивале Lubuskie Lato Filmowe и ехал на свадьбу, узнал, что исполнитель главной роли Сергей Филимонов был ранен.

Его вместе с товарищами накрыло Градом, после чего в него прилетел осколок. Ранение уже не несет опасности для жизни Сергея, но сейчас он находится на лечении.

Однако за день до начала полномасштабной войны Вікна успели пообщаться с режиссером. Читай интервью Олега Сенцова о новом фильме Носорог, жизни в заключении и судьбе России.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!