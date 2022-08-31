Кто такие храбрецы и где их искать — рассказал военный и автор бестселлера Следы на дороге Валерий Маркус

На войну в Украине идут молодые и идейные люди с четким ориентиром, какую страну хотят построить для себя и будущих поколений. Среди таких и Валерий Маркус — автор книги Следы на дороге, сейчас он воюет на фронте. В своем блоге в социальных сетях мужчина рассказывает о событиях на войне широкой публике читателей.

Журналистке Elle Иванне Петрович Валерий Маркус рассказал о рефлексиях на тему смелости и свою медийность на фронте.

Смелость быть украинцем

Несмотря на сильное телосложение и волевой характер, бывает страшно всем. Валерий — не исключение. Мужчина говорит, что порой ему бывает непросто.

— Я живу в перманентном состоянии сложных моментов. Если я не буду работать, я просто умру. Чтобы не умереть, я просыпаюсь утром.

Моя работа — это моя жизнь. Пока я ее делаю, живу. Хочешь жить — нужно работать.

Вместе с тем, себя храбрецом Валерий не считает: говорит, что видит вокруг смельчаков лучше себя, ему есть с чем сравнивать. Но считает примером для себя Олега Сенцова — украинского режиссера, мужчину сильного характера и духа.

У Валерия нет четкой формулировки понятия, как это: быть украинцем. Но склоняется к мнению, что Украина — это идея смелости, а быть украинцем — иметь персональную ответственность за воплощение этой идеи в жизнь.

Как это: быть медийным воином?

Валерий говорит: его медийность всегда приносила пользу, и братья по службе никогда не имели предубеждений по этому пункту. Правда, порой возникало непонимание со стороны командования.

Потому что война и армия — это вещи архаические, а никто не любит, когда внутри подразделения происходит нечто, что ты контролировать не можешь.

— Однако медийность дает серьезную почву под ногами — рычаги воздействия. Классическим командирам из постсоветской армии это не нравится. Солдат, по их модели, должен быть тупым и послушным.

Да и деятельность с массами всегда давала хорошие результаты — голос Валерия слышен, на просьбы всегда откликаются, а истории получают огласку.

Валерий Маркус — не единственный медийный воин украинского войска. Известный актер и зоозащитник Алексей Суровцев поделился своей историей начала войны в 2022 году.

Подписывайся на наш Telegram и следи за новостями!