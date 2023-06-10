Талант и продуктивность, персональный бренд и соцсети, или как издать свою книгу. Советы издателя

Как успешно издавать книги в Украине — общаемся с Владиславом Кириченко, основателем Наш Формат. Говорим о симбиозе таланта и системности в работе автора, о его персональном бренде и важности постоянной активности в соцсетях.

Вот если ты впервые что-то пишешь и имеешь деньги, то можешь прийти в обычное издательство, где твой труд легко напечатают.

— Это называется — издание под заказ. Но мы (Наш Формат, — авт.) таким не занимаемся. Мы печатаем только то, что нам нравится. Если автор написал супер-книгу — напечатаем за свой счет.

Владислав объясняет, что, например, его издательство зачастую все делает своими силами.

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— За деньги автора мы ничего не печатаем. Печатаем, что можем сами продать. Это наш продукт, мы отвечаем за него, мы верим в него, поэтому делаем это за свои деньги.

В то же время автор может приобщиться, привлекая спонсоров.

Алгоритм

В этом материале говорим скорее об известных писателях, как они обычно действуют, чтобы издавать свои книги. Вот такие шаги нужно пройти.

Поначалу важно выбрать издателя по своему профилю, который воплотит весь цикл проекта.

— Как это происходит? Приходит автор, например, бизнесмен-патриот с огромным бэкграундом, интересным текстом. Для него выбирают руководителя прожекта, который вместе с ним дописывает эту книгу. Он руководит прожектом, заставляет автора прочитать, например, Юнгера или книгу Как писать хорошо (Уильям Зинсер). Далее руководитель проекта структурирует с автором текст, расставляет акценты и одновременно работает как литературный редактор.

А потом, говорит Владислав, все стандартно — корректура, верстка, макет и поехали в типографию. Далее получили из типографии, выдали автору его экземпляры, поставили на дистрибуцию.

Издательство выплачивает писателю гонорар и роялти.

— Гонорар у известных авторов может быть вдвое или в 2,5 раза выше, чем у неизвестных.

В общем человек может пойти разными путями, например определенную работу сделать самостоятельно.

Однако нет единого рецепта и единой цены.

В маленьком издательстве можно заказать предпечатную подготовку (верстка, корректура и т.д.), это может стоить 20–40 тысяч гривен. Можно и самостоятельно заверстать, сделать литературное редактирование и передать в типографию. Если это 300–400 страниц и 1000 экземпляров, то цена колеблется в пределах 30–40 тысяч гривен. Конечно, есть разница, привлекается ли иллюстратор, ведь надо оплатить его труд и цена печати растет.

Можно вообще зарегистрировать ФЛП как издательство и самостоятельно все издавать.

Соцсети

В общем процессе важно, чтобы писатель максимально продвигал свою книгу в соцсетях.

Количество предзаказов является индикатором успешности труда.

— Предзаказ книги очень четко коррелируется с количеством подписчиков в соцсетях. Если у вас есть 50 тысяч подписчиков, концентрированная аудитория, то написал пост и получил 200-300 предзаказов.

Вот у Владимира Вятровича была 1000 предзаказов на новую книгу УПА. История непокоренных. У Владимира Денисенко, Как разрушить русский мир, уже тоже около 1000 предзаказов (на момент интервью, — авт.).

— Считается, что если отечественный автор набирает 500 предзаказов, то эта книга точно не будет убыточной.

В то же время Владислав вспоминает Катю Блестку, которая собрала 10 тысяч предзаказов за Матера вам не батрачка, или Почему дети — это прекрасно.

Предзаказ — это один из видов маркетинга, когда книга выставляется на сайте с небольшой скидкой.

— И в то же время автор пишет посты, «тусуется», разгоняет хайп и так далее.

Важно выбрать идеальные каналы. Для кого это Facebook, Instagram, кто-то может продвигать через популярный ютуб-канал.

Владислав говорит, что издательствам следует хорошо обдумать стратегию своего присутствия в соцсетях. Вот ему подходил бы LinkedIn, а YouTube, по мнению Владислава, — больше для Видавництва Старого Лева, А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.

— Что касается ютуб-канала, это работает, когда его ведет автор и там продвигает свои книги. Что касается ютуб-каналов издательств, то не знаю… Тогда владелец издательства должен быть а-ля Малкович (Иван Малкович, основатель А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, — авт.) или Марьяна Савка (главная редактор Видавництва Старого Лева, — авт.).

Ну, и если о книге напишет десятка тематических блоггеров — это будет большим плюсом.

Персональный бренд

Владислав Кириченко считает, что в отечественном книгоиздательстве персона автора — это 90% успеха.

Поэтому важно сформировать и постоянно развивать свой персональный бренд.

— Маркус (Валерий Маркус, автор книги Следы на дороге, — авт.) занимается своим брендом, он наиболее успешен, его книга продается. Он сам себя рекламирует, сам печатает и передает в дистрибуцию. Он — в ТОП-5 продаж. Не мы издавали, но продаем книгу по своей сети.

Если говорить именно о Наш Формат, то вот ТОП-5 авторов, чьи книги наиболее активно продаются: Марк Ливин и Илья Полуденный, Владимир Вятрович, Владимир Денисенко, Таня Пьянкова.

Что касается презентаций, то Владислав считает, что к ним нужно подходить рационально.

— Я считаю, что презентации — больше гешефт для автора. С точки зрения экономики, все эти презентации — это реверанс автору — покатать его, оплатить дорогу, гостиницу. Это имеет смысл когда писатель может собрать большую аудиторию. Марк Ливин может собрать 300-400-500 человек, Максим Кидрук может собрать тысячу участников и продать 600 книг за презентацию.

5 советов авторам

Что базово и постоянно делать писателям, желающим успешно издавать свои книги. Вот что говорит Владислав Кириченко.

Писать хорошие тексты, книги.

Постоянно развивать персональный бренд.

— Можно сделать наоборот, но стратегически, я думаю, это неправильно. Хотя, есть люди, которые на персональном бренде толкают всякий хлам.

Работать регулярно и системно.

— Надо работать, не дожидаясь вдохновения. А просто, как Андрей Кокотюха, садиться с утра и шесть часов писать. Он — образец системности — поэтому так продуктивен.

Выбрать издателя по своему профилю.

— С книгами для Фоліо — надо идти в Фоліо, с книгами для Віхоли — в Віхолу, с книгами для Нашого Формату — в Наш Формат. Ваш издатель должен вас любить по-настоящему, а он будет вас любить, если вы делаете настоящий продукт.

Выбирать издателя с качественной дистрибуцией.

— Издатель с сильной дистрибуцией, продающий достаточное количество экземпляров через собственные каналы, а не через посредников, заплатит вам больше роялти. Если я продал половину книг через свой интернет-магазин, то могу заплатить автору как минимум в полтора раза больше, чем если бы продавал через другие каналы.

В общем, писателю следует гармонично сочетать развитие своего таланта, упорную постоянную работу, продвижение в соцсетях и найти именно своего издателя.

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Фото: Евгений Гуржи.