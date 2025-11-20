Стиль життя Свята

День педіатра 2025: свято тих, хто піклується про здоров’я наших дітей

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 20 Листопада 2025, 10:00 2 хв.
день педіатра
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь