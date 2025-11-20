День педіатра 2025: свято тих, хто піклується про здоров’я наших дітей

Щороку в Україні відзначають день тих, хто піклується про здоров’я дітей від їхнього народження до повноліття дитини.

Лікарі-педіатри консультують батьків у таких питаннях, як, наприклад, зростити дитину здоровою та повною життєвих сил, або ж як запобігти тій чи іншій хворобі. Читай у матеріалі, коли відзначають День педіатра, історію свята та як можна привітати свого лікаря у його свято.

День педіатра: дата відзначення свята та його історія

Щороку як в Україні, так і в усьому світі, День педіатра відзначають сьогодні, а саме 20 листопада. Окрім цього, у цю дату відзначають й інші свята: День захисту дітей та Всесвітній день дитини.

Ця дата відзначення вибрана не випадково — саме у цей день 1959 року Генеральна асамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини, а 1989 — Конвенцію прав дитини, що зараз є головним міжнародним документом, спрямований на захист прав дітей.

День педіатра, 20 листопада: щирі привітання свого лікаря

Вікна підготували для тебе привітання, які ти можеш написати або сказати лікарю твоєї дитини та подякувати професіоналу за його роботу:

Шановний педіатре! Ваша щоденна турбота про здоров’я найменших робить світ кращим. Бажаю вам міцного здоров’я, натхнення та вдячних посмішок від маленьких пацієнтів!

***

Вітаю з Днем педіатра! Ви — справжні чарівники, які лікують не лише тіло, а й душу дітей. Нехай ваша робота приносить радість, а життя — тільки позитивні емоції та успіхи!

***

З професійним святом, дорогий педіатре! Дякую за вашу відданість і професіоналізм. Бажаю вам сил, терпіння та безлічі щасливих моментів у роботі з дітьми!

***

Вітаю з Днем педіатра! Ви — охоронці дитячого здоров’я, і ваша місія неоціненна. Нехай кожен день приносить нові досягнення, а вдячність батьків і дітей зігріває серце!

