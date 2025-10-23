День рекламиста 23 октября в Украине: праздник специалистов, формирующих медиапространство

23 октября 2025 года в Украине отмечают День работников рекламы или День рекламиста — профессиональный праздник, который чествует креативных специалистов, формирующих современное медийное пространство.

Это неофициальная дата, но она прочно закрепилась в индустрии, став поводом для поздравлений, корпоративных мероприятий и подведения итогов года. Во времена цифровой трансформации и войны, когда реклама становится инструментом не только коммерции, но и социальной мобилизации, праздник приобретает особое значение.

День рекламиста 23 октября: история праздника

День рекламиста на Украине появился в 1994 году по инициативе представителей рекламной отрасли. Тогда, в период становления независимого государства и рыночной экономики, реклама превратилась из малоизвестной сферы в мощный двигатель торговли.

Праздник ввели, чтобы отметить вклад работников в развитие бизнеса и культуры. Дата 23 октября выбрана символически — она не привязана к конкретному событию, но стала традиционной для украинских рекламистов. В Украине праздник не имеет официального статуса, но его поддерживают ассоциации, такие как Всеукраинская рекламная коалиция, организуя конференции, конкурсы и награды.

С годами роль рекламы эволюционировала: от телевизионных роликов до digital-кампаний в соцсетях. Во время войны 2022-2025 годов украинские рекламисты активно присоединились к информационным кампаниям, создавая контент для поддержки ВСУ, волонтерства и борьбы с дезинформацией. Праздник подчеркивает, что реклама – это не только продажи, но и влияние на общество.

День рекламиста: кого приветствуют сегодня

Сегодня приветствуют всех, кто связан с рекламной индустрией: копирайтеров, дизайнеров, маркетологов, PR-специалистов, медиабайеров, рекламодателей и менеджеров агентств. Это профессионалы, создающие слоганы, ролики, баннеры и стратегии, влияющие на выбор потребителей.

В 2025 году, с развитием AI и VR в рекламе, специалисты сталкиваются с новыми вызовами, как нравственное использование технологий. Приветствия часто поступают от коллег, клиентов и ассоциаций.

