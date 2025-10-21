Церковный календарь на ноябрь 2025: все важные праздники и дата начала Рождественского поста

В ноябре 2025 года верующие отмечают несколько значимых религиозных праздников, которые для воцерковленных людей имеют большое духовное значение.

Когда по новому стилю в ноябре 2025 года празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы, Святого Андрея Первозванного и когда начинается Рождественский пост — подробнее об этих и других церковных праздниках в материале.

Главные церковные праздники ноября 2025 года по новому стилю

8 ноября — церковный праздник Собор святого Архистратига Михаила

Архангел Михаил — один из главных ангелов, упоминаемых в Библии. Его имя означает Кто как Бог и символизирует силу и защиту. Считается, что он возглавлял небесные войска против демонов, отстаивая волю Божью.

Верующие обращаются к нему за помощью в борьбе с духовными трудностями, за защиту близких и за обретение справедливости в жизни.

13 ноября — церковный праздник Святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского

Иоанн Златоуст родился в Антиохии в первом веке новой эры и прославился как Златоуст за свою способность говорить убедительно и красиво. Иоанн был архиепископом Константинополя, активно выступал против жестокости и коррупции, помогал бедным и проповедовал духовную дисциплину. Его проповеди и труды повлияли на формирование всего богословия христианского мира.

15 ноября — церковный праздник начало Рождественского поста

Этим постом начинается подготовка к Рождеству Христову. Он длится сорок дней и является временем очищения тела и души. Пост помогает сосредоточиться на молитве, милосердии и добрых делах. И как бы наследует пример Христа и апостолов, которые таким образом достигали самосовершенствования.

21 ноября — церковный праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы

Марию, будущую Мать Божью, в храм принесли родители — святые Иоаким и Анна — еще девочкой. И с тех пор Мария посвятила себя служению Богу.

Церковный праздник Введение во храм должен напоминать о том, что жизнь каждого человека можно посвятить высоким идеалам.

22 ноября — церковный праздник поминальная суббота всех, в Украине — голодом заморенных

В этот день вспоминают усопших, особенно жертв Голодомора 1932–33 годов. Люди приходят в храмы, ставят свечи, читают молитвы. Это день, когда воспоминания заставляют еще больше ценить жизнь, сострадать, поддерживать тех, кто рядом, и помнить историю своей страны.

30 ноября — церковный праздник Святого апостола Андрея Первозванного

Андрей — один из двенадцати апостолов, брат апостола Петра. Он был первым призванным учеником Христа, поэтому его называют Первозванным. Андрей проповедовал в Греции, Малой Азии и Черноморском регионе.

Его жизнь является примером отваги, служения другим и желания следовать зову души.

Церковный календарь на ноябрь 2025 по новому стилю

1.11 — чудотворцев Космы и Дамиана.

2.11 — мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Элпидифора, Анемподиста и иже с ними.

3.11 — обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде, преп. Акепсима Антиохийского.

4.11 — священномучеников Никандра, еп. Мирского, и Ермея, пресвитера, преп. Меркурия, постника Киево-Печерского, свт. Павла (Конюшкевича), митр. Тобольского.

5.11 — мучеников Галактиона и Эпистимии.

6.11 — свт. Павла, исповедника, патриарха Константинопольского, преп. Луки Киево-Печерского.

7.11 — мученика Феодота Анкирского.

8.11 — Собор архистратига Михаила.

9.11 — преп. Матроны Константинопольской, преп. Онисифора, исповедника Киево-Печерского, свт. Нектария Эгинского, митр. Пентапольского, иконы Богородицы “Скоропослушница”.

10.11 — мученика Ореста Тианского, врача.

11.11 — преп. Феодора Студита, исповедника.

12.11 — свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.

13.11 — свт. Иоанна Златоуста, архиеп. Константинопольского.

14.11 — апостола Филиппа, предпразднство Рождественского поста.

15.11 — мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преп. Паисия Величковского, начало Рождественского поста.

16.11 — апостола и евангелиста Матфея.

17.11 — свт. Григория Чудотворца, еп. Неокесарийского.

18.11 — мученика Платона Анкирского.

19.11 — пророка Авдия, преп. Варлаама, игумена Киево-Печерского, иконы Божией Матери “У скорбях и печалях утешение”.

20.11 — свт. Прокла, архиеп. Константинопольского.

21.11 — Введение во храм Пресвятой Богородицы.

22.11 — поминальная суббота всех, в Украине — голодом заморенных, благоверного Ярополка, князя Владимиро-Волынского.

23.11 — свт. Амфилохия, еп. Иконийского.

24.11 — великомученицы Екатерины, преп. Меркурия, постника Киево-Печерского, преп. Меркурия Черниговского, игумена Бригинского.

25.11 — священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиеп. Александрийского, окончание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

26.11 — преп. Алипия Столпника.

27.11 — иконы Божией Матери “Знамение”, великомученика Иакова Персиянина.

28.11 — мученика Иринарха Севастийского.

29.11 — мученика Парамона и с ним 370 мучеников, преп. Нектария Киево-Печерского.

30.11 — апостола Андрея Первозванного.

