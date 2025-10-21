Церковный календарь на ноябрь 2025: все важные праздники и дата начала Рождественского поста

В ноябре 2025 года верующие отмечают несколько значимых религиозных праздников, которые для воцерковленных людей имеют большое духовное значение.
Когда по новому стилю в ноябре 2025 года празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы, Святого Андрея Первозванного и когда начинается Рождественский пост — подробнее об этих и других церковных праздниках в материале.
Главные церковные праздники ноября 2025 года по новому стилю
- 8 ноября — церковный праздник Собор святого Архистратига Михаила
Архангел Михаил — один из главных ангелов, упоминаемых в Библии. Его имя означает Кто как Бог и символизирует силу и защиту. Считается, что он возглавлял небесные войска против демонов, отстаивая волю Божью.
Верующие обращаются к нему за помощью в борьбе с духовными трудностями, за защиту близких и за обретение справедливости в жизни.
- 13 ноября — церковный праздник Святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского
Иоанн Златоуст родился в Антиохии в первом веке новой эры и прославился как Златоуст за свою способность говорить убедительно и красиво. Иоанн был архиепископом Константинополя, активно выступал против жестокости и коррупции, помогал бедным и проповедовал духовную дисциплину. Его проповеди и труды повлияли на формирование всего богословия христианского мира.
- 15 ноября — церковный праздник начало Рождественского поста
Этим постом начинается подготовка к Рождеству Христову. Он длится сорок дней и является временем очищения тела и души. Пост помогает сосредоточиться на молитве, милосердии и добрых делах. И как бы наследует пример Христа и апостолов, которые таким образом достигали самосовершенствования.
- 21 ноября — церковный праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы
Марию, будущую Мать Божью, в храм принесли родители — святые Иоаким и Анна — еще девочкой. И с тех пор Мария посвятила себя служению Богу.
Церковный праздник Введение во храм должен напоминать о том, что жизнь каждого человека можно посвятить высоким идеалам.
- 22 ноября — церковный праздник поминальная суббота всех, в Украине — голодом заморенных
В этот день вспоминают усопших, особенно жертв Голодомора 1932–33 годов. Люди приходят в храмы, ставят свечи, читают молитвы. Это день, когда воспоминания заставляют еще больше ценить жизнь, сострадать, поддерживать тех, кто рядом, и помнить историю своей страны.
- 30 ноября — церковный праздник Святого апостола Андрея Первозванного
Андрей — один из двенадцати апостолов, брат апостола Петра. Он был первым призванным учеником Христа, поэтому его называют Первозванным. Андрей проповедовал в Греции, Малой Азии и Черноморском регионе.
Его жизнь является примером отваги, служения другим и желания следовать зову души.
Церковный календарь на ноябрь 2025 по новому стилю
- 1.11 — чудотворцев Космы и Дамиана.
- 2.11 — мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Элпидифора, Анемподиста и иже с ними.
- 3.11 — обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде, преп. Акепсима Антиохийского.
- 4.11 — священномучеников Никандра, еп. Мирского, и Ермея, пресвитера, преп. Меркурия, постника Киево-Печерского, свт. Павла (Конюшкевича), митр. Тобольского.
- 5.11 — мучеников Галактиона и Эпистимии.
- 6.11 — свт. Павла, исповедника, патриарха Константинопольского, преп. Луки Киево-Печерского.
- 7.11 — мученика Феодота Анкирского.
- 8.11 — Собор архистратига Михаила.
- 9.11 — преп. Матроны Константинопольской, преп. Онисифора, исповедника Киево-Печерского, свт. Нектария Эгинского, митр. Пентапольского, иконы Богородицы “Скоропослушница”.
- 10.11 — мученика Ореста Тианского, врача.
- 11.11 — преп. Феодора Студита, исповедника.
- 12.11 — свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.
- 13.11 — свт. Иоанна Златоуста, архиеп. Константинопольского.
- 14.11 — апостола Филиппа, предпразднство Рождественского поста.
- 15.11 — мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преп. Паисия Величковского, начало Рождественского поста.
- 16.11 — апостола и евангелиста Матфея.
- 17.11 — свт. Григория Чудотворца, еп. Неокесарийского.
- 18.11 — мученика Платона Анкирского.
- 19.11 — пророка Авдия, преп. Варлаама, игумена Киево-Печерского, иконы Божией Матери “У скорбях и печалях утешение”.
- 20.11 — свт. Прокла, архиеп. Константинопольского.
- 21.11 — Введение во храм Пресвятой Богородицы.
- 22.11 — поминальная суббота всех, в Украине — голодом заморенных, благоверного Ярополка, князя Владимиро-Волынского.
- 23.11 — свт. Амфилохия, еп. Иконийского.
- 24.11 — великомученицы Екатерины, преп. Меркурия, постника Киево-Печерского, преп. Меркурия Черниговского, игумена Бригинского.
- 25.11 — священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиеп. Александрийского, окончание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
- 26.11 — преп. Алипия Столпника.
- 27.11 — иконы Божией Матери “Знамение”, великомученика Иакова Персиянина.
- 28.11 — мученика Иринарха Севастийского.
- 29.11 — мученика Парамона и с ним 370 мучеников, преп. Нектария Киево-Печерского.
- 30.11 — апостола Андрея Первозванного.
