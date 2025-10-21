Стиль жизни Праздники

Церковный календарь на ноябрь 2025: все важные праздники и дата начала Рождественского поста

Ольга Петухова, редактор сайта 21 октября 2025, 14:41 4 мин.
календарь церковных праздников на ноябрь 2025
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь