Введение в храм Пресвятой Богородицы — дата, традиции, история и запреты праздника

Введение во Храм Пресвятой Богородицы считается одним из самых главных христианских праздников. Оно посвящено Деве Марии, и в народе называется Третьей Пречистой. Праздник имеет постоянную дату и всегда приходится на период Рождественского поста. О его истории, традициях и какого числа отмечают Введение в Храм Пресвятой Богородицы по новому и старому церковному календарю — читай в материале.

Введение в Храм Пресвятой Богородицы: когда праздник по старому и новому церковному календарю

В целом год от года дата праздника остается неизменной. Нынешний перенос связан с переходом на новый церковный календарь. Ранее введение в храм отмечали 4 декабря. Теперь встречаем праздник на 13 дней раньше — 21 ноября.

Введение в храм Пресвятой Богородицы — это праздник, когда начинают воцерковлять детей (обычно в возрасте семи лет). Им рассказывают о том, как воспитывали Богородицу, когда она была девочкой, о ее благочестии и любви к Богу.

История праздника Введение в храм Пресвятой Богородицы

История праздника связана с церковной легендой о введении Девы Марии в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Согласно этому апокрифическому преданию, родители Пресвятой Богородицы, праведные Иоаким и Анна, до преклонных лет оставались бездетными. Молясь о рождении ребенка, они дали обет: если небо смилостивится и даст им дитя, они непременно посвятят его Богу. И долгожданное чудо свершилось.

Сначала Мария жила с родителями в Назарете, а по достижении ею трех лет родители повели свою дочь в Иерусалимский храм. По преданию, их путь от Назарета в Иерусалим длился три дня.

Когда они добрались до Иерусалимского храма, Праведная Анна подвела дочь ко входу — и ребенок сам поднялся на 15 ступенек. Там встретил ее первосвященник Захария.

Праведные Иоаким и Анна вернулись домой. Мария же, по легенде, осталась жить при храме. Ее воспитывали благочестивые женщины, девочку обучали Священному Писанию, молитвам, рукоделию.

Когда Деве Марии исполнилось 15 лет, первосвященник посоветовал ей покинуть храм и выйти замуж. На что она ответила служителям, что дала обет навсегда остаться девственницей, и тем удивила их. Тогда Захария предложил ее родственнику, уже пожилому Иосифу, стать опекуном Марии.

Чтобы исполнить закон, он должен был формально жениться на ней, но на самом деле стал хранителем ее обета. После обручения праведный Иосиф и Пресвятая Дева вместе отправились в Галилею.

Обычаи и традиции праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы

В народе на праздничный день традиционно существовали запреты на дела, отвлекающие от молитвы и мыслей о духовном. Нельзя:

заниматься грязной работой;

делать домашние дела, шить, вязать;

стричь и окрашивать волосы;

не стоит занимать деньги — обратно не вернут.

ругаться, злоупотреблять спиртным;

ходить на кладбище;

Церковь прямо не запрещает работать в этот день, но все же, но, по возможности, нужно отложить домашние дела и найти время для молитвы, сходить на богослужение.

Также в этот день принято приводить детей на первую исповедь.

