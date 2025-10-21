Церковний календар на листопад 2025: усі важливі свята та дата початку Різдвяного посту

В листопаді 2025 віряни відзначають кілька значущих релігійних свят, які для воцерковлених людей мають велике духовне значення.

Коли за новим стилем у листопаді 2025 святкують Введення в Храм Пресвятої Богородиці, Святого Андрія Первозваного та коли починається Різдвяний піст — більше про ці та інші церковні свята у матеріалі.

Головні церковні свята листопада 2025 року за новим стилем

8 листопада — церковне свято Собор св. Архистратига Михаїла

Архангел Михаїл — один із головних ангелів, що згадуються у Біблії. Його ім’я означає Хто як Бог і символізує силу та захист. Вважається, що він вів небесні війська проти демонів, відстоюючи Божу волю.

Віряни звертаються до нього за допомогою у боротьбі з духовними проблемами, за захист близьких і за справедливість у житті.

13.01 — церковне свято Св. Іоанна Златоуста, архієпіскопа Константинопольского

Іоанн Златоуст народився в Антіохії у першому сторіччі нової ери і прославився як Златоуст за свою здатність говорити переконливо та красиво. Іоанн був архієпископом Константинополя, активно виступав проти жорстокості та корупції, допомагав бідним і проповідував духовну дисципліну. Його проповіді та твори вплинули на формування усього богослов’я християнського світу.

15.11 — церковне свято початок Різдвяного посту

Цим постом розпочинається підготовка до Різдва Христового. Він триває сорок днів і є часом для очищення тіла і душі. Піст допомагає зосередитися на молитві, милосерді та добрих справах. Він немов наслідує приклад Христа та апостолів, які таким чином досягали самовдосконалення.

21 листопада — церковне свято Введення у Храм Пресвятої Богородиці

Марію, майбутню Мати Божу, в храм принесли батьки — святі Йоаким та Анна — ще дівчинкою. І відтоді Марія присвятила себе служінню Богу.

Церковне свято Введення у храм має нагадати, що життя кожної людини можна присвятити високим ідеалам.

22.11 — церковне свято поминальна субота всіх, в Україні голодом заморених

У цей день згадують про померлих і особливо про жертви Голодомору 1932–33 років. Люди приходять до храмів, ставлять свічки, читають молитви. Це день, коли спогади примушують іще більше цінувати життя, співчувати, підтримувати тих, хто поруч та пам’ятати історію своєї країни.

30 листопада — церковне свято Св. ап. Андрія Первозваного

Андрій — один із дванадцяти апостолів, брат апостола Петра. Він був першим покликаним учнем Христа, тому його називають Первозваним. Андрій проповідував у Греції, Малій Азії та Чорноморському регіоні.

Його життя є зразком відваги, служіння іншим і бажання йти за покликом душі.

Церковний календар на листопад 2025 за новим стилем

1.11 — чудотворців Косми і Даміана.

2.11 — мчч. Акіндіна, Пігасія, Аффонія, Елпідіфора, Анемподиста та іже з ними.

3.11 — оновлення храму святого вмч. Юрія (Георгія) в Лідді, прп. Акепсима Антіохійського.

4.11 — сщмчч. Никандра, єп. Мирського, і Єрмея, пресвіт., прп. Меркурія, постника Києво-Печерського, свт. Павла (Конюшкевича), митр. Тобольського.

5.11 — мчч. Галактіона та Епістимії.

6.11 — свт. Павла, спов., патр. Константинопольського, прп. Луки Києво-Печерського.

7.11 — мч. Феодота Анкірського.

8.11 — Собор архістратига Михаїла.

— 9.11 — прп. Матрони Константинопольської, прп. Онисифора, спов. Києво-Печерського, свт. Нектарія Єгинського, митр. Пентапольського, ікони Богородиці “Скоропослушниця”.

10.11 — мч. Ореста Тіанського, лікаря.

11.11 — прп. Феодора Студита, спов.

12.11 — свт. Іоанна Милостивого, патр. Олександрійського.

13.11 — свт. Іоана Златоуста, архієп. Константинопольського .

— . 14.11 — апостола Пилипа, заговини на Різдвяний піст.

15.11 — мчч. і испп. Гурія, Самона й Авіва, прп. Паїсія Величковського, починається Різдвяний піст .

— мчч. і испп. Гурія, Самона й Авіва, прп. Паїсія Величковського, починається . 16.11 — апостола і євангеліста Матвія.

17.11 — свт. Григорія чудотворця, єп. Неокесарійського.

18.11 — мч. Платона Анкірського.

19.11 — прор. Авдія, преп. Варлаама, ігумена Києво-Печерського, ікони Божої Матері “У скорботах і печалях розрада”.

20.11 — свт. Прокла, архієп. Константинопольського.

21.11 — Введення в храм Пресвятої Богородиці .

— . 22.11 — поминальна субота всіх, в Україні голодом заморених, блгв. Ярополка, князя Володимиро-Волинського.

23.11 — свт. Амфілохія, єп. Іконійського.

24.11 — вмц. Катерини, прп. Меркурія, постника Києво-Печерського, прп. Меркурія Чернігівського, ігум. Бригинського.

25.11 — сщмчч. Климента, папи Римського, і Петра, архієп. Олександрійського, віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці.

26.11 — прп. Аліпія стовпника.

27.11 — ікони Божої Матері “Знамення”, вмч. Якова Персянина.

28.11 — мч. Іринарха Севастійського.

29.11 — мч. Парамона і з ним 370-ти мучеників, прп. Нектарія Києво-Печерського.

30.11 — апостола Андрія Первозваного.

Дізнайся також рецепти пісних страв на Різдвяний піст — читай, занотуй, приготуй.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!