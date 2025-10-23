День рекламіста 23 жовтня в Україні: свято фахівців, що формують медіапростір

23 жовтня 2025 року в Україні відзначають День працівників реклами, або День рекламіста — професійне свято, яке вшановує креативних фахівців, що формують сучасний медійний простір.

Це неофіційна дата, але вона міцно закріпилася в індустрії, ставши нагодою для привітань, корпоративних заходів та підбиття підсумків року. У часи цифрової трансформації та війни, коли реклама стає інструментом не лише комерції, а й соціальної мобілізації, свято набуває особливого значення.

Читай у матеріалі історію цього свята та кого вітають у цей день.

День рекламіста 23 жовтня: історія свята

День рекламіста в Україні з’явився у 1994 році за ініціативою представників рекламної галузі. Тоді, в період становлення незалежної держави та ринкової економіки, реклама перетворилася з маловідомої сфери на потужний двигун торгівлі.

Свято запровадили, аби вшанувати внесок працівників у розвиток бізнесу та культури. Дата 23 жовтня обрана символічно — вона не прив’язана до конкретної події, але стала традиційною для українських рекламістів. В Україні свято не має офіційного статусу, але його підтримують асоціації, як-от Всеукраїнська рекламна коаліція, організовуючи конференції, конкурси та нагороди.

З роками роль реклами еволюціонувала: від телевізійних роликів до digital-кампаній у соцмережах. Під час війни 2022-2025 років українські рекламісти активно долучилися до інформаційних кампаній, створюючи контент для підтримки ЗСУ, волонтерства та боротьби з дезінформацією. Свято підкреслює, що реклама — це не лише продажі, а й вплив на суспільство.

День рекламіста: кого вітають сьогодні

Сьогодні вітають усіх, хто пов’язаний з рекламною індустрією: копірайтерів, дизайнерів, маркетологів, PR-спеціалістів, медіабайерів, рекламодавців та менеджерів агентств. Це професіонали, які створюють слогани, ролики, банери та стратегії, що впливають на вибір споживачів.

У 2025 році, з розвитком AI та VR у рекламі, фахівці стикаються з новими викликами, як етичне використання технологій. Привітання часто надходять від колег, клієнтів та асоціацій.

