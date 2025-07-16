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День торговли в Украине 2025: дата и традиции праздника

Леся Манзюк, редактор сайта 16 июля 2025, 11:45
День торговли в Украине 2025
Фото Pexels

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