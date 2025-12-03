День украинского платка 2025: когда отмечают праздник нашей традиции

День украинского платка — совсем молодой праздник, который нужно поддерживать и распространять. Ведь он о сохранении украинских обычаев и традиций. Читай в нашем материале, когда отмечают день украинского платка и как приобщиться к празднованию.

День украинского платка 2025: дата, история и традиции

День украинского платка — праздник неофициальный, но его отмечают 7 декабря. Поэтому в 2025 году день платка также придется на воскресенье, 7 декабря, ведь у него есть фиксированная дата. Праздник придумали, чтобы привлечь внимание женщин к сохранению традиций и обычаев.

Впервые день украинского платка отметили в 2019 году, с тех пор праздник носит ежегодный характер. Празднуют день платка разными способами — носят его, делают флешмобы в социальных сетях, делятся фото, посещают тематические фотосессии.

Также в этот день проводят мастер-классы по правильному завязыванию и ношению украинского платка. В Виннице открыли флешмоб, посвященный этому дню. В 2020 году был установлен национальный рекорд — Международный флешмоб в течение суток. Наибольшее количество женщин в украинских платках.

Сам праздник происходит из Винницкой области. Именно там придумали чествовать платок. Этот праздник полюбился украинкам. Поэтому флешмоб поддерживают даже из-за границы.

К празднованию дня украинского платка начали активно приобщаться и другие города. Теперь молодой праздник получает распространение и за границей, ведь многие украинки были вынуждены покинуть родные дома.

День платка символизирует объединение женских поколений, передачу платка от матери к дочери как ценности, взращивание украинских традиций и обычаев. В древности платок символизировал оберег и был обязательным для ношения замужними женщинами.

Поэтому каждый год украинки делятся семейными историями платков, уникальными орнаментами и передают друг другу ценные знания.

Интересные факты об украинском платке

Украинский платок считается сильным оберегом для женщины. Особенно если передается из поколения в поколение.

В древности, если парень или муж ехал на войну или в другую опасность, любимая давала ему свой платок для защиты, и как символ, что дождется.

Если в семье болел ребенок, его пеленали в материнский платок.

Летом носили легкие, льняные и ситцевые варианты платков. Зимой они были из шерсти.

После замужества женщины не должны были выходить в люди без платка.

Во время сватовства или ухаживаний парни дарили платки девушкам. Это означало серьезные намерения.

Платок означал и социальный статус. Черные были у вдов, темные — у замужних женщин, у молодых девушек были яркие платки.

Качество, отделка и ткань платка у женщины свидетельствовали о достатке семьи.

В Украине платок завязывают более чем 15 способами в зависимости от региона.

Поздравления с днем ​​украинского платка

Поздравляю тебя с днем ​​украинского платка! Желаю без устали беречь наши традиции. Пусть твой платок дарит тебе защиту, силу и молодость.

***

В день украинского платка хочу напомнить о важности сохранения наших обычаев и традиций! Поздравляю тебя, и пусть твой изысканный платок подарит тебе силы, гордость за предков, и веру в лучшее.

***

Хочу поздравить с днем ​​украинского платка! Спасибо, что бережешь и распространяешь наши традиции в трудные для государства времена! Твои платки — настоящие произведения искусства, которыми хочется гордиться и показывать всему миру!

***

С днем ​​украинского платка! Умножаем память наших предков об украинской росписи и вышивке.

