День української хустки 2025: коли відзначають свято нашої традиції

День української хустки — зовсім молоде свято, яке потрібно підтримувати та поширювати. Адже воно про збереження українських звичаїв та традицій. Читай у нашому матеріалі, коли відзначають день української хустки та як долучитися до святкування.

День української хустки 2025: дата, історія та традиції

День української хустки — свято неофіційне, але його відзначають 7 грудня. Тому у 2025 році день хустки також припаде на неділю, 7 грудня, адже свято має фіксовану дату. Свято вигадали, щоб привернути увагу жінок до збереження традицій та звичаїв.

Уперше день української хустки відзначили у 2019 році, з того часу свято має щорічний характер. Святкують день хустки різними способами — носять їх, роблять флешмоби у соціальних мережах, поширюють фото, відвідують тематичні фотосесії.

Також у цей день проводять майстер-класи з правильного зав’язування та носіння української хустки. У Вінниці започаткували флешмоб, присвячений цьому дню. У 2020 році був встановлений національний рекорд — Міжнародний флешмоб впродовж доби. Найбільша кількість жінок в українських хустках.

Саме свято походить з Вінницької області. Саме там вигадали вшановувати хустку. Це свято полюбилося українкам. Тому флешмоб підтримують навіть з-за кордону.

До святкування дня української хустки почали активно долучатися й інші міста. Тепер молоде свято набуває поширення і за кордоном, адже багато українок були змушені полишити рідні домівки.

День хустки символізує об’єднання жіночих поколінь, передавання хустки від матері до доньки як цінності, плекання українських традицій та звичаїв. У давнину хустка символізувала оберіг та була обов’язковою для носіння заміжніми жінками.

Тому щороку українки діляться родинними історіями хусток, унікальними орнаментами та передають одна одній цінні знання.

Цікаві факти про українську хустку

Українська хустка вважається сильним оберегом для жінки. Особливо, якщо передається з покоління в покоління.

У давнину, якщо хлопець чи чоловік їхав на війну або в іншу небезпеку, кохана давала йому свою хустку для захисту, і як символ того, що дочекається.

Якщо у родині хворіла дитина, її сповивали у материнську хустку.

Влітку носили легкі, лляні та ситцеві варіанти хусток. Взимку вони були з вовни.

Після заміжжя жінки не мали виходити в люди без хустки.

Під час сватання чи залицянь хлопці дарували хустки дівчатам. Це означало серйозні наміри.

Хустка означала і соціальний статус. Чорні були у вдів, темні — у заміжніх жінок, яскраві мали молоді жінки.

Якість, оздоблення і тканина хустки у жінки свідчили про достаток родини.

В Україні хустку зав’язують понад 15 способами, залежно від регіону.

Привітання з днем української хустки

Вітаю тебе з днем української хустки! Бажаю невтомно берегти наші традиції. Нехай твоя хустка дарує тобі захист, силу і молодість.

***

У день української хустки хочу нагадати про важливість збереження наших звичаїв та традицій! Вітаю тебе, і нехай твоя вишукана хустка подарує тобі сили, гордість за предків, і віру у найкраще.

***

Хочу привітати з днем української хустки! Дякую, що бережеш і поширюєш наші традиції у важкі для держави часи! Твої хустки — справжні витвори мистецтва, якими хочеться пишатися і показувати усьому світу!

***

З днем української хустки! Примножуймо пам’ять наших предків про український розпис та вишивку.

Незабаром почнеться сезон різдвяних свят, а отже, ми згадаємо про іншу українську традицію — колядування. Читай, коли починати колядувати та щедрувати цього року.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!