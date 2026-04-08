График Новой почты на Пасху 2026: как будут работать отделения на праздник

В преддверии Пасхи, которая в этом году приходится на 12 апреля, ведущий почтовый оператор Украины Новая почта официально обнародовал график работы своих отделений.

Для удобства клиентов и отдыха персонала компания вводит специальный режим работы на праздничный период, предусматривающий сокращение рабочих часов непосредственно в воскресенье.

График Новой почты на Пасху: как работают отделения

Согласно сообщению, в субботу, 11 апреля, все отделения и курьерская доставка будут работать в обычном режиме без временных ограничений.

Однако в праздничное воскресенье, 12 апреля, по всей стране будет действовать сокращенный график: двери отделений будут открыты для отправки и получения посылок в течение шести часов — с 10:00 до 16:00.

Это касается большинства точек сети, что позволит украинцам решить неотложные логистические вопросы даже в праздничный день.

Уже с понедельника, 13 апреля, Новая почта полностью возобновит работу в штатном режиме, соблюдая свое стандартное расписание. Несмотря на то, что общий график уже известен, представители компании подчеркивают, что режим работы отдельных отделений может несколько отличаться.

Для уточнения актуальной информации по конкретному пункту сервиса клиентам рекомендуют заранее воспользоваться мобильным приложением Новой почты или проверить данные на официальном сайте оператора в разделе карты отделений.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!