Графік Нової пошти на Великдень 2026: як працюватимуть відділення на свято

Напередодні Великодня, який цього року припадає на 12 квітня, провідний поштовий оператор України Нова пошта офіційно оприлюднив графік роботи своїх відділень.

Для зручності клієнтів та забезпечення відпочинку персоналу компанія запроваджує спеціальний режим роботи на святковий період, що передбачає скорочення робочих годин безпосередньо у неділю.

Графік Нової пошти на Великдень: як працюють відділення

Згідно з повідомленням, у суботу, 11 квітня, всі відділення та кур’єрська доставка працюватимуть у звичному режимі без жодних часових обмежень.

Проте у святкову неділю, 12 квітня, по всій країні діятиме скорочений графік: двері відділень будуть відчинені для відправки та отримання посилок протягом шести годин — з 10:00 до 16:00.

Це стосується більшості точок мережі, що дозволить українцям вирішити нагальні логістичні питання навіть у святковий день.

Вже з понеділка, 13 квітня, Нова пошта повністю відновить роботу у штатному режимі, дотримуючись свого стандартного розкладу. Попри те, що загальний графік уже відомий, представники компанії наголошують, що режим роботи окремих відділень може дещо відрізнятися.

Для уточнення актуальної інформації щодо конкретного пункту сервісу клієнтам рекомендують заздалегідь скористатися мобільним застосунком Нової пошти або перевірити дані на офіційному сайті оператора у розділі мапи відділень.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!