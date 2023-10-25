Развлечения, которые сделают праздник жутко веселым! Пять игр для детей на Хэллоуин

Хэллоуин — это праздник с давней историей, который пользуется невероятной популярностью в Соединенных Штатах Америки, став одним из самых любимых детских праздников. В последние годы эта традиция завоевывает сердца и украинцев, даря детям не только веселье и сладости, но и незабываемые моменты радости.
Поэтому, если ты планируешь создать праздник для детей, помни, что Хэллоуин может быть интересным и незабываемым благодаря разнообразным играм, которые помогают детям почувствовать атмосферу праздника. Мы подготовили детские игры на Хэллоуин, которые сделают праздник незабываемым!
Эта игра очень простая, но дети от нее в восторге. Из инвентаря необходима лишь туалетная бумага. Детям нужно обертывать друг друга в туалетную бумагу так быстро, насколько возможно, чтобы создать мумию. Тот, кто лучше обернет своего товарища, выигрывает.
Установи тыквы разного размера на определенном расстоянии. Дай детям небольшие мячики. Их задача: бросить мячи в тыквы. Каждая тыква может иметь свое количество баллов.
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Больше всего баллов получает тот, кто больше всего попадет или соберет наибольшее количество баллов.
Для игры понадобится: несколько коробок (в зависимости от количества предметов, которые вы хотите использовать), различные предметы, пленка или ткань, чтобы накрыть верх коробки, оставив только отверстия для рук.
В каждую коробку помещают один из предметов. Верх коробки накрывается пленкой или тканью, оставляя отверстия для рук, чтобы дети не могли увидеть, что внутри. Дети по очереди засовывают руки в отверстия коробок и пытаются угадать предмет внутри, опираясь только на чувство осязания.
После того как все дети попытались угадать, раскрывается содержимое каждой коробки, и угаданные предметы обсуждаются.
Для большей атмосферы праздника, можешь положить, например, влажные макароны, которые можно представить как червей; большие виноградины, которые будут как глаза или кухонные губки как мозг.
Для большей атмосферы праздника, можешь положить, например, влажные макароны, которые можно представить как червей; большие виноградины, которые будут как глаза или кухонные губки как мозг.
В темноте дети собираются в круг. Начинает звучать Хэллоуинская мелодия, под которую дети передают между собой световой атрибут — это может быть фонарик, свеча или небольшая тыква со свечой внутри. Когда музыка внезапно прекращается, тот, у кого в руках оказывается фонарь, покидает игру. Игра продолжается до того момента, пока не останется только один участник, который и становится победителем.
Для этой игры нужны ведьмины метлы (можно использовать обычные метлы, украшенные для Хэллоуина, или сделать мини-метлы из палочек и соломы).
Прежде чем начать игру, взрослые прячут метлы в разных местах, например, в доме, во дворе или в парке. Далее участники игры получают задание найти эти метлы.
Чтобы усложнить поиск, можно завязать детям глаза, а другие участники могут подсказывать, где находится метла, используя слова горячо и холодно.
Побеждает тот, кто первым находит метлу. Если спрятано несколько метел, игра продолжается, пока все метлы не будут найдены, и выигрывает тот, кто нашел больше всего.
Игры на Хэллоуин для детей — это важная часть детского праздника. Но не стоит забывать и об атмосфере, которую необходимо создать. Подробнее о том, как украсить дом на Хэллоуин, мы рассказывали ранее.
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