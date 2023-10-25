Развлечения, которые сделают праздник жутко веселым! Пять игр для детей на Хэллоуин

Хэллоуин — это праздник с давней историей, который пользуется невероятной популярностью в Соединенных Штатах Америки, став одним из самых любимых детских праздников. В последние годы эта традиция завоевывает сердца и украинцев, даря детям не только веселье и сладости, но и незабываемые моменты радости.

Поэтому, если ты планируешь создать праздник для детей, помни, что Хэллоуин может быть интересным и незабываемым благодаря разнообразным играм, которые помогают детям почувствовать атмосферу праздника. Мы подготовили детские игры на Хэллоуин, которые сделают праздник незабываемым!

Игры на Хэллоуин для детей

Игра Мумия за минуту

Эта игра очень простая, но дети от нее в восторге. Из инвентаря необходима лишь туалетная бумага. Детям нужно обертывать друг друга в туалетную бумагу так быстро, насколько возможно, чтобы создать мумию. Тот, кто лучше обернет своего товарища, выигрывает.

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Игра Тыквенные мячики

Установи тыквы разного размера на определенном расстоянии. Дай детям небольшие мячики. Их задача: бросить мячи в тыквы. Каждая тыква может иметь свое количество баллов.

Больше всего баллов получает тот, кто больше всего попадет или соберет наибольшее количество баллов.

Игра Тайны волшебного сундука

Для игры понадобится: несколько коробок (в зависимости от количества предметов, которые вы хотите использовать), различные предметы, пленка или ткань, чтобы накрыть верх коробки, оставив только отверстия для рук.

В каждую коробку помещают один из предметов. Верх коробки накрывается пленкой или тканью, оставляя отверстия для рук, чтобы дети не могли увидеть, что внутри. Дети по очереди засовывают руки в отверстия коробок и пытаются угадать предмет внутри, опираясь только на чувство осязания.

После того как все дети попытались угадать, раскрывается содержимое каждой коробки, и угаданные предметы обсуждаются.

Для большей атмосферы праздника, можешь положить, например, влажные макароны, которые можно представить как червей; большие виноградины, которые будут как глаза или кухонные губки как мозг.

Игра Фонарь Джека

В темноте дети собираются в круг. Начинает звучать Хэллоуинская мелодия, под которую дети передают между собой световой атрибут — это может быть фонарик, свеча или небольшая тыква со свечой внутри. Когда музыка внезапно прекращается, тот, у кого в руках оказывается фонарь, покидает игру. Игра продолжается до того момента, пока не останется только один участник, который и становится победителем.

Игра Метла ведьмы

Для этой игры нужны ведьмины метлы (можно использовать обычные метлы, украшенные для Хэллоуина, или сделать мини-метлы из палочек и соломы).

Прежде чем начать игру, взрослые прячут метлы в разных местах, например, в доме, во дворе или в парке. Далее участники игры получают задание найти эти метлы.

Чтобы усложнить поиск, можно завязать детям глаза, а другие участники могут подсказывать, где находится метла, используя слова горячо и холодно.

Побеждает тот, кто первым находит метлу. Если спрятано несколько метел, игра продолжается, пока все метлы не будут найдены, и выигрывает тот, кто нашел больше всего.

Игры на Хэллоуин для детей — это важная часть детского праздника. Но не стоит забывать и об атмосфере, которую необходимо создать. Подробнее о том, как украсить дом на Хэллоуин, мы рассказывали ранее.

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