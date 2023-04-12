Как украсить корзину на Пасху и что для этого нужно: свежие идеи и простые способы

Перед Пасхой многие не только убирают в доме, готовят продукты на праздник и пекут куличи, но и занимаются украшением корзины.

Уже настало самое время об этом позаботиться! Ведь пасхальные вкусности складывают в плетеные корзины, часто учитывая их внешний вид. Как украсить корзину на Пасху 2023 — читай в материале.

Декор пасхальной корзины 2023: чем лучше украшать

Пасхальную корзину стоит украшать с помощью таких декоративных элементов:

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Ленты. Для этого можно использовать как атласные, так и бумажные. Салфетки или расшитые полотенца. Ими украшают дно или декорируют верх корзины (когда на улице очень сыро). Растения или цветы. Для этого лучше брать свежие цветы, которые красиво дополняют декор корзины. Поделки и пасхальные статуэтки. Например, разноцветные яйца, кресты, кролики.

Как украсить корзину на Пасху 2023 с помощью цветов

Свежие или декоративные растения следует брать яркие, чтобы они ассоциировались с весной, теплом, наступающим праздником. Их важно вставлять в переплетенные корзины равномерно и аккуратно, ничего не повредив. Закрепляют цветы с помощью скотча или скрепок с обратной стороны. Для искусственных цветов также используют суперклей.

Как украсить корзину на Пасху в этностиле

Такой декор особенно актуальный в 2023 году. Для него возьми вышитые полотенца, ожерелье, маки или подсолнухи. Также можно брать наклейки, которые продаются в супермаркетах перед праздником. В этом деле подойдет все, что будет символизировать Украину.

Пасхальная корзина на Пасху 2023 с чехлом

Декор в виде чехла не только выглядит красиво и свежо, но и обладает практичностью. Ведь содержимое корзины точно не вывалится наружу. Их можно приобрести в специализированном магазине или же сшить самостоятельно. В любом случае выбирай нежные весенние оттенки, пасхальные мотивы, укрась чехол кружевом и лентами.

Декор корзины на Пасху с помощью мешковины

Так как в мире сейчас тренд на простоту и натуральность, в декоре корзины на Пасху 2023 можно использовать побольше экологичных элементов.

Можно использовать различные материалы и ткани пастельных тонов. Таким образом, они будут символизировать близость к природе.

Лучше декорировать корзину с помощью мешковины, веревок и кружева. Кроме этого, можно добавить в композицию ветки вербы.

Как украсить корзину на Пасху кружевом

Для такого способа тебе нужно обернуть корзину и ручку кружевной полоской с красивым узором. Ширину полоски подбирай с учетом высоты корзины. Сбоку прикрепи изысканный букетик из белых бутонов роз и магнолии, остроконечных стрелок зелени и маленьких веточек ягод. Для декора можно использовать фигурки цыплят, прищепки, яйца и др. Самое главное в этом деле — не переборщить с изобилием украшений. Пусть это будет скромно, но со вкусом.

Минимализм, утонченность, оригинальность: смотри простые и интересные способы раскрасить яйца на Пасху.

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