Як прикрасити кошик на Великдень і що для цього потрібно: свіжі ідеї та прості способи

Перед Великоднем багато хто не тільки прибирає в будинку, готує продукти на свято і пече паски, але й займається оздобленням кошика.

Уже настав час про це подбати, адже великодні смаколики складають у плетені кошики, часто враховуючи їхній зовнішній вигляд. Як прикрасити кошик на Великдень 2023 — читай у матеріалі.

Декор великодніх кошиків 2023: чим краще прикрашати

Великодній кошик варто прикрашати за допомогою таких декоративних елементів:

Зараз також дивляться

Стрічки. Для цього можна використовувати як атласні, так і паперові. Серветки або розшиті рушники. Ними прикрашають дно або верх кошика (коли на вулиці дуже волого). Рослини або квіти. Для цього краще купувати свіжі квіти, які красиво доповнюють декор кошика. Статуетки або великодні поробки. Наприклад, різнокольорові яйця, хрести, кролики.

Як прикрасити кошик на Великдень 2023 за допомогою квітів

Свіжі або декоративні рослини слід брати яскраві, щоб вони асоціювалися з весною, теплом, святом. Їх важливо вставляти в переплетені кошики рівномірно та акуратно, нічого не пошкодивши. Закріплюють квіти скотчем або скріпками зі зворотного боку. Для неживих кольорів також використовують суперклей.

Як прикрасити кошик на Великдень в етностилі

Такий декор особливо актуальний у 2023 році. Для нього візьми вишиті рушники, намисто, маки чи соняшники. Також можна брати наліпки, які продаються у супермаркетах перед святом. У цій справі підійде все, що символізуватиме Україну.

Пасхальний кошик на Великдень 2023 з чохлом

Декор у вигляді чохла не тільки виглядає красиво і свіжо, але й практичний, адже вміст кошика точно не випаде назовні. Їх можна придбати в спеціалізованому магазині або ж пошити самостійно. У будь-якому разі обирай ніжні весняні відтінки, великодні мотиви, прикрась чохол мереживом та стрічками.

Декор кошика на Великдень за допомогою мішковини

Через те що у світі зараз панує тренд на простоту і натуральність, у декорі кошика на Великдень 2023 можна використовувати якомога більше екологічних елементів. Візьми різні матеріали та тканини пастельних відтінків. Вони символізуватимуть близькість до природи. Краще декорувати кошик за допомогою мішковини, мотузок та мережива. Крім цього, можна додати в композицію гілочки верби.

Як прикрасити кошик на Великдень мереживом

Для такого способу тобі потрібно обернути кошик та ручку мереживною смужкою з гарним візерунком. Ширину смужки підбирай, враховуючи висоту кошика. Збоку прикріпи вишуканий букетик з білих бутонів троянд та магнолії, гострих стрілок зелені та маленьких гілочок ягід. Для декору можна використовувати фігурки курчат, прищіпки, яйця тощо. Найголовніше у цій справі — не переборщити з кількістю прикрас. Нехай це буде скромно, але зі смаком.

Мінімалізм, витонченість, оригінальність: дивись прості та цікаві способи розфарбувати яйця на Великдень.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!