Ильин день, три Спаса и Успение Пресвятой Богородицы: какие церковные праздники отмечают в августе 2023

Не успели оглянуться, как наступил последний летний месяц — август. А вместе с ним несколько важных церковных праздников, в частности Ильин день, Успение матери Пресвятой Богородицы Анны, Преображение Господне, Успение Богородицы. Не забывай и о трех Спасах, которые традиционно отмечают в августе.

Кстати, нынешний август — это не только последний месяц лета, но и последний месяц, когда ПЦУ отмечает праздники по юлианскому календарю, поскольку с 1 сентября некоторые из них они изменят свою дату.

Подробнее о главных церковных праздниках в августе 2023 года — в материале.

Сейчас также смотрят

Главные церковные праздники в августе 2023 года

2 августа — День пророка Ильи (Ильин день)

В этот день почитается память пророка Ильи, который в украинском фольклоре часто ассоциируется с грозами и молниями. Пророка Илью почитают за его непоколебимую веру, благодаря которой Бог смог вернуть израильский народ, поклонявшийся язычеству.

4 августа — Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины

Праздник чествует Марию Магдалину, одну из наиболее известных женщин Нового Завета, верную последовательницу Иисуса Христа. В этот день девушки могут попросить святую Марию Магдалину подарить им красоту. Для этого они собирают утреннюю росу в серебряный сосуд и умываются ею.

7 августа — Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

В этот день почитается память Святой Анны, матери Девы Марии, которая считается примером материнства и семейных добродетелей. Те верующие, которые не могут завести ребенка, обращаются в этот день к святой с просьбой об исцелении от бесплодия.

9 августа — Великомученика и целителя Пантелеймона

Пантелеймон считается покровителем врачей и всех, кто страдает от физической боли, поэтому в этот день верующие посещают церковь и обращаются к целителю с молитвами о здоровье.

14 августа (1 августа) — Маковея, Медовый Спас

Это один из трех Спасов, с наступлением которого в Украине начинался и Успенский пост, который длится две недели и завершается 28 августа. Издавна считалось, что в этот день завершается лето, а вместе с ним начинается сбор урожая. Также считается, что с наступлением Медового Спаса нужно собирать первый мед и готовить букет на Маковея.

19 августа (6 августа) — Преображение Господне, Яблочный спас

В этот день верующие встречают Преображение Господне, которое отмечают как один из важнейших праздников в христианстве, когда Иисус Христос проявил свою божественность на горе Фавор.

Традиционно в народе этот день также отмечают как Яблочный Спас, который является вторым по счету. Это время знаменуют как начало периода для сбора яблок, из которых пекут пироги и варят компоты.

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы

Это один из великих христианских праздников, отмечающий конец земной жизни Девы Марии и ее переход к вечной жизни после смерти. Традиционно, для подготовки к этому празднику верующие придерживаются Успенского поста, начинающегося 14 августа на Маковея.

29 августа (16 августа) — Ореховый спас

Это последний из трех Спасов, знаменующий конец лета и подготовку к осени. В частности, этот день ассоциируется со сбором орехов, ржи и пшеницы. Также этот Спас имеет и другое название — Хлебный. Поэтому в этот день принято также выпекать хлеб и освящать его вместе с орехами.

Ранее мы рассказывали когда будут отмечать религиозные праздники по новому календарю ПЦУ.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!