Ильин день, три Спаса и Успение Пресвятой Богородицы: какие церковные праздники отмечают в августе 2023

Не успели оглянуться, как наступил последний летний месяц — август. А вместе с ним несколько важных церковных праздников, в частности Ильин день, Успение матери Пресвятой Богородицы Анны, Преображение Господне, Успение Богородицы. Не забывай и о трех Спасах, которые традиционно отмечают в августе.
Кстати, нынешний август — это не только последний месяц лета, но и последний месяц, когда ПЦУ отмечает праздники по юлианскому календарю, поскольку с 1 сентября некоторые из них они изменят свою дату.
Подробнее о главных церковных праздниках в августе 2023 года — в материале.
В этот день почитается память пророка Ильи, который в украинском фольклоре часто ассоциируется с грозами и молниями. Пророка Илью почитают за его непоколебимую веру, благодаря которой Бог смог вернуть израильский народ, поклонявшийся язычеству.
Праздник чествует Марию Магдалину, одну из наиболее известных женщин Нового Завета, верную последовательницу Иисуса Христа. В этот день девушки могут попросить святую Марию Магдалину подарить им красоту. Для этого они собирают утреннюю росу в серебряный сосуд и умываются ею.
В этот день почитается память Святой Анны, матери Девы Марии, которая считается примером материнства и семейных добродетелей. Те верующие, которые не могут завести ребенка, обращаются в этот день к святой с просьбой об исцелении от бесплодия.
Пантелеймон считается покровителем врачей и всех, кто страдает от физической боли, поэтому в этот день верующие посещают церковь и обращаются к целителю с молитвами о здоровье.
Это один из трех Спасов, с наступлением которого в Украине начинался и Успенский пост, который длится две недели и завершается 28 августа. Издавна считалось, что в этот день завершается лето, а вместе с ним начинается сбор урожая. Также считается, что с наступлением Медового Спаса нужно собирать первый мед и готовить букет на Маковея.
В этот день верующие встречают Преображение Господне, которое отмечают как один из важнейших праздников в христианстве, когда Иисус Христос проявил свою божественность на горе Фавор.
Традиционно в народе этот день также отмечают как Яблочный Спас, который является вторым по счету. Это время знаменуют как начало периода для сбора яблок, из которых пекут пироги и варят компоты.
Это один из великих христианских праздников, отмечающий конец земной жизни Девы Марии и ее переход к вечной жизни после смерти. Традиционно, для подготовки к этому празднику верующие придерживаются Успенского поста, начинающегося 14 августа на Маковея.
Это последний из трех Спасов, знаменующий конец лета и подготовку к осени. В частности, этот день ассоциируется со сбором орехов, ржи и пшеницы. Также этот Спас имеет и другое название — Хлебный. Поэтому в этот день принято также выпекать хлеб и освящать его вместе с орехами.
Ранее мы рассказывали когда будут отмечать религиозные праздники по новому календарю ПЦУ.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!