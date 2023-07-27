Іллін День, три Спаси та Успіння Пресвятої Богородиці: які церковні свята відзначають у серпні 2023

Не встигли озирнутися, як настав останній літній місяць — серпень. А разом із ним, кілька важливих церковних свят, зокрема Іллін день, Успіння матері Пресвятої Богородиці Анни, Преображення Господнє, Успіння Богородиці. Не забуваймо й про три Спаси, що традиційно відзначають у серпні.

До речі, цьогорічний серпень — це не лише останній місяць літа, а й останній місяць, за яким ПЦУ відзначає свята за юліанським календарем, оскільки з 1 вересня деякі з них вони змінять свою дату.

Детальніше про головні церковні свята у серпні 2023 року — далі у матеріалі.

Зараз також дивляться

Головні церковні свята у серпні 2023 року

2 серпня — День пророка Іллі (Іллін день)

У цей день вшановується пам’ять пророка Іллі, що в українському фольклорі часто асоціюється з грозами та блискавками. Пророка Іллю вшановують за його непохитну віру, завдяки якій Бог зміг повернути ізраїльський народ, що поклонявся язичництву.

4 серпня — Мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини

Свято вшановує Марію Магдалину, одну з найбільш відомих жінок Нового Заповіту, вірну послідовницю Ісуса Христа. У цей день дівчата можуть попросити святу Марію Магдалину подарувати їм красу. Для цього вони збирають ранкову росу у срібну посудину та умиваються нею.

7 серпня — Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці

У цей день вшановується пам’ять Святої Анни, матері Діви Марії, яка вважається прикладом материнства і сімейних чеснот. Ті віряни, що не можуть завести дитину, звертають цього дня до святої з проханням про зцілення від безпліддя.

9 серпня — Великомученика і цілителя Пантелеймона

Пантелеймон вважається покровителем лікарів і всіх, хто страждає від фізичного болю, тож у цей день віряни відвідують церкву та звертаються до цілителя з молитвами про здоров’я.

14 серпня (1 серпня) — Маковія, Медовий Спас

Це один з трьох Спасів, з настанням якого в Україні починався й Успенський піст, що триває два тижні і завершується 28 серпня. Здавна вважалося, що у цей день завершується літо, а разом із ним починається збір врожаю. Також вважається, що з настанням Медового Спасу потрібно збирати перший мед і готувати маковійський букет.

19 серпня (6 серпня) — Преображення Господнє, Яблучний спас

Цей день віряни зустрічають Преображення Господнє, яке відзначають як одне з найважливіших свят в християнстві, коли Ісус Христос проявив свою божественність на горі Фавор.

Традиційно, у народі цей день також відзначають як Яблучний Спас, який є другим за рахунком. Цей час знаменують як початок періоду для збору яблук, з яких печуть пироги та варять компоти.

28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці

Це одне з великих християнських свят, що відзначає кінець земного життя Діви Марії та її перехід до вічного життя після смерті. Традиційно для підготовки до цього свята віряни дотримуються Успенського посту, що починається 14 серпня на Маковія.

29 серпня (16 серпня) — Горіховий спас

Це останній з трьох Спасів, що знаменує кінець літа і підготовку до осені. Зокрема, цей день асоціюється з збором горіхів, жита та пшениці. Також цей Спас має й іншу назву — Хлібний. Тож у цей день прийнято також випікати хліб та освячувати його разом з горіхами.

Раніше ми розповідали коли відзначатимуть релігійні свята за новим календарем ПЦУ.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!