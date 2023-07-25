Медовий, Яблучний, Горіховий: коли відзначають Спаси 2023 та традиції їх святкування

Влітку християни східного обряду відзначають кілька важливих церковних свят. Вже була Трійця, Петра та Павла, а у серпні відзначають три Спаси: Медовий, Яблучний та Горіховий.

Коли Медовий Спас 2023

Перший Спас святкують 14 серпня (1 серпня за новоюліанським календарем). Він називається Медовий чи Маковія. Адже раніше вважалося, що саме у цей період вже можна починати збирати мед. Але їсти його можна лише після освячення у церкві.

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А друга назва Маковія пов’язана з тим, що в цей час люди збирали врожай маку на полях.

Що роблять на Медовий Спас

На це свято заведено пекти пироги з маком, збирати польові квіти й робити з них букети, щоб освятити в церкві. Тоді ці букети стають оберегами та захищають мешканців будинку від усього поганого.

Коли Яблучний Спас 2023

Другий Спас — Яблучний святкують за п’ять днів, 19 серпня (6 серпня).

Раніше після Яблучного Спасу люди збирали яблука, груші та інші фрукти, але їсти їх можна було після освячення в церкві.

Що роблять на Яблучний Спас

На це свято заведено пекти пироги з яблуками, а також варити компоти із фруктів. Нести до церкви, щоб освятити, можна не лише яблука, а й горіхи, мед, цілющі трави та овочі.

Коли Горіховий Спас 2023

У кінці серпня святкують третій Спас — Горіховий. Його також називають Хлібний Спас, Малий Спас, Холодний Спас. Цьогоріч свято припадає на 29 серпня (16 серпня).

У цей період вже збирають горіхи, починають сіяти озимину й готуватися до осені.

Що роблять на Горіховий Спас

На це свято також можна пекти пироги, але з горіхами. Їх також потрібно освятити в церкві та почастувати інших, бажаючи їм щастя й добробуту.

Існує повір’я, що на людину, яка знайде або випадково купить подвійний горіх, чекає успіх і фінансове благополуччя в наступному році.

А детальніше про новий церковний календар ПЦУ та які свята змінять дати, читай в іншому нашому матеріалі.

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