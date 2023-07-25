Медовый, Яблочный, Ореховый: когда отмечают Спасы 2023 и традиции их празднования

Летом христиане восточного обряда празднуют несколько важных церковных праздников. Уже была Троица, Петра и Павла, а в августе отмечают три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый.

Когда Медовый Спас 2023

Первый Спас отмечают 14 августа (1 августа по новоюлианскому календарю), он называется Медовый или Маковей. Ранее считалось, что именно в этот период уже можно начинать собирать мед. Но есть его можно было только после освящения в церкви.

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А второе название, Маковей, связано с тем, что в это время лета люди собирали урожай мака на полях.

Что делают на Медовый Спас

На этот праздник заведено печь пироги с маком, собирать полевые цветы и делать из них букеты, чтобы освятить в церкви. Тогда эти букеты стают оберегами и защищают жильцов от всего плохого.

Когда Яблочный Спас 2023

Второй Спас — Яблочный — отмечают через пять дней, 19 августа (6 августа).

Ранее на Яблочный Спас люди собирали яблоки, груши и другие фрукты, но есть их можно было только после освящения в церкви.

Что делают на Яблочный Спас

На этот праздник принято печь пироги с яблоками, а также варить компоты из фруктов. Нести в церковь, чтобы освятить, можно не только яблоки, но и орехи, мед, целебные травы и овощи.

Когда Ореховый Спас 2023

Под конец августа празднуют третий Спас — Ореховый. Его также называют Хлебный Спас, Малый Спас, Холодный Спас. В этом году праздник выпадает на 29 августа (16 августа).

В этот период уже собирают орехи, начинают сеять озимую и готовиться к осени.

Что делают на Ореховый Спас

На этот праздник также можно печь пироги, но с орехами. Их нужно освятить в церкви и угостить других, желая им благополучия.

Существует поверье, что человека, который найдет или случайно купит двойной орех, ждет удача и финансовое благополучие в наступающем году.

А подробнее о новом церковном календаре ПЦУ и какие праздники изменят даты, читай в другом нашем материале.

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