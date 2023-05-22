Нас уже ждут Троица, Петров пост и день Святого Духа: календарь церковных праздников на июнь 2023

Незаметно в двери стучится июнь, хотя еще недавно мы отмечали Пасху. Первый месяц лета запомнится нам четырьмя церковными праздниками. В нашем материале ты узнаешь про календарь церковных праздников на июнь 2023 и познавательные детали о них.

Календарь церковных праздников на июнь 2023

В июне нас ожидают немного церковных праздников. Приближается Троица, поэтому половина из них посвящена именно ей. Также в июне начинается Петров пост, поэтому будь внимательным(-ой), если ты соблюдаешь посты.

В этом месяце отмечают и восхождение Святого Духа на церковь, называемую Пятидесятницей. Узнать больше о каждом из праздников ты можешь в нашем материале.

3 июня — Троицкая суббота

В этот день принято поминать усопших. Можно посетить могилы, поставить свечи и заказать молитвы в церкви. На Троицкую субботу чествуют не только родителей, но и павших воинов, друзей, знакомых.

3 июня в храмах будут проводить панихиды, молиться за прощение грехов усопших и дарование им вечной жизни.

4 июня — день Святой Троицы, Пятидесятница

Троица или Пятидесятница — один из больших христианских праздников. У верующих западного обряда оно имеет самый высокий статус торжества. А у христиан восточного обряда этот день входит в двунадесятые праздники. Раньше мы рассказывали о традициях на Троицу.

Праздник называется Троицей, потому что он объясняет нам восхождение Святого Духа на апостолов, которое им заповедал Иисус Христос перед Вознесением на небеса. Поэтому праздник означает появление Всевышнего в трех ипостасях как святого: Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа.

Древнее название этого дня — Зеленые праздники. Язычники, а затем и христиане украшали жилище цветами, травами, ветвями деревьев. Раньше это делали, чтобы почтить то, как у Синайской горы все цвело и зеленело в день, когда Моисей получил скрижали закона.

Празднуют Троицу так: в ночь перед праздником посещают богослужения. После этого собираются с родными за праздничным столом. Дарят друг другу гостинцы.

5 июня — день Святого Духа, первый день Троицкой недели

Этот день посвящен третьей ипостаси Всевышнего — Святому Духу. В народе этот праздник также называют Духов день. Люди посещают церковь, ставят свечи за упокой умерших.

Также, по древним традициям, можно собирать целебные травы и засушивать их. Ветви березы в доме, собранные в этот день, принесут благодать в дом.

12 июня — начало Петрового поста

12 июня начинается Петров пост. Он продлится месяц. Начинается после Троицы, а оканчивается днем Петра и Павла, то есть 11 июля. Во время этого поста можно употреблять рыбу, по понедельникам есть горячее без масла, а каждую среду и пятницу можно есть только сухую пищу.

Рыбу едят во вторник, четверг и в выходные. Пост также знают как Петропавловский, потому что он посвящен апостолам Петру и Павлу.

Раньше мы рассказывали, когда отмечают День отца в Украине.

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