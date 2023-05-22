На нас уже чекають Трійця, Петрів піст та день Святого Духа: календар церковних свят на червень 2023

Непомітно у двері стукає червень, хоч ніби нещодавно ми відзначали Великдень. Перший місяць літа запам’ятається нам чотирма церковними святами. У нашому матеріалі ти дізнаєшся про календар церковних свят на червень 2023 та пізнавальні деталі про них.

Календар церковних свят на червень 2023

У червні на нас очікують небагато церковних свят. Наближається Трійця, тому половина з них присвячена саме їй. Також у червні розпочинається Петрів піст, тому будь уважним(-ою), якщо ти дотримуєшся постів.

Цього місяця відзначатимуть і сходження Святого Духа на церкву, що називається П’ятидесятницею. Дізнатися більше про кожне зі свят ти можеш у нашому матеріалі.

3 червня — Троїцька субота

У цей день заведено поминати покійних. Можна відвідати могили, поставити свічки та замовити молитви у церкві. На Троїцьку суботу вшановують не лише батьків, а й полеглих воїнів, друзів, знайомих.

3 червня у храмах проводитимуть панахиди, молитимуться за відпущення гріхів покійних і дарування їм вічного життя.

4 червня — день Святої Трійці, П’ятидесятниця

Трійця чи П’ятдесятниця — одне з великих християнських свят. У вірян західного обряду воно має найвищий статус торжества. А у християн східного обряду цей день входить до дванадесятих свят. Раніше ми розповідали про традиції на Трійцю.

Свято називається Трійцею, бо воно пояснює нам сходження Святого Духа на апостолів, яке їм заповідав Ісус Христос перед Вознесінням на небеса. Тому свято означає появу Всевишнього у трьох іпостасях як святого: Бога-Отця, Бога-Сина і Бога-Святого Духа.

Давня назва цього дня — Зелені свята. Язичники, а потім і християни прикрашали житло квітами, травами, гілками дерев. Раніше це робили, щоб ушанувати те, як біля Сінайської гори все квітло та зеленіло в день, коли Мойсей отримав скрижалі закону.

Святкують Трійцю так: у ніч перед святом відвідують богослужіння. Після цього збираються з рідними за святковим столом. Дарують одне одному гостинці.

5 червня — день Святого Духа, перший день Троїцького тижня

Цей день присвячений третій іпостасі Всевишнього — Святому Духу. В народі це свято також називають Духів день. Люди відвідують церкву, ставлять свічки за упокій померлих.

Також, за давніми традиціями, можна збирати цілющі трави та засушувати їх. Гілки берези в домі, зібрані в цей день, принесуть благодать у дім.

12 червня — початок Петрового посту

12 червня розпочинається Петрів піст. Він триватиме місяць. Розпочинається після Трійці, а закінчується днем Петра і Павла, тобто 11 липня. Під час цього посту можна вживати рибу, щопонеділка їсти гаряче без олії, а щосереди та п’ятниці можна їсти лише суху їжу.

Рибу їдять у вівторок, четвер та на вихідні. Піст також знають як Петропавлівський, бо він присвячений апостолам Петру і Павлу.

Раніше ми розповідали, коли святкують День батька в Україні.

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