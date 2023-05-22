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На нас уже чекають Трійця, Петрів піст та день Святого Духа: календар церковних свят на червень 2023

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 22 Травня 2023, 13:45
Календар церковних свят на червень 2023: церковні свята у червні
Фото: Unsplash

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