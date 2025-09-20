Когда День фармацевта 2025: история профессионального праздника

Фармацевт — сложная и невероятно важная профессия.

Хотя наша редакция советует всегда обращаться к врачу, у многих людей были ситуации, когда именно фармацевт способствовал выздоровлению и подбирал для больного необходимые лекарства.

Когда же День фармацевта в Украине? Об истории празднования и дате, когда отмечают день фармацевта 2025, читай в нашем материале.

Когда День фармацевта 2025

День фармработника в Украине в этом году отмечают 20 сентября. Ведь его празднуют в третью субботу сентября.

День фармацевта: история праздника

День фармработника начали отмечать достаточно давно, с 1999 года, а вот в мире его он был введен только с 2009 года.

Праздник основали на Всемирном конгрессе фармации и фармацевтической науки. Тогда мероприятие проводили в столице Турции Стамбуле. Было выбрано 25 число.

25 сентября — дата не случайная. Именно в этот день 110 лет назад была основана МФФ (Международная фармацевтическая федерация).

Во всем мире в этот день поздравляют не только фармацевтов, но и провизоров. Этот специалист хорошо разбирается во всех лекарствах и их дозировках. Под его руководством работают консультанты, фармацевты и другие сотрудники аптеки.

В обязанности фармацевта входит не только продажа аптечных средств, но и многое другое.

В обществе несправедливо недооценивают профессию фармацевта, хотя она не менее важная, чем профессия врача, и к тому же довольно сложная.

Чтобы быть квалифицированным фармработником, нужно изучать направление ​​Медицина, фармация минимум в течение шести лет.

Фармацевты не только выдают покупателям лекарства. Они еще разбираются в не всегда разборчивых почерках врачей, занимаются проверкой рецептов, подбирают аналоги и объясняют, как принимать лекарство правильно.

Читать по теме Фармацевт Яна Украинская о любимых лекарствах украинцев, наценке в аптеке и казусах на работе Мы поговорили с фармацевтом и блогером Яной Украинской о буднях в аптеках и специфике работы.

Также фармработники часто занимаются наукой, в частности лабораторной работой и производством лекарственных препаратов. Кроме того, работают в научно-исследовательских институтах.

Дистрибьютор — еще одна профессия этой отрасли. Работа подразумевает представительство фармацевтической компании. Именно они обеспечивают связь между аптечным пунктом и лекарственным.

Сейчас в Украине работают почти 360 000 фармработников. Благодаря им страна даже во время военного положения хорошо снабжена всеми необходимыми препаратами.

Интересный факт, что именно наша страна сейчас экспортирует препараты для 25 стран по всему миру!

Сейчас в Украине функционирует более 5000 аптечных пунктов, больше 10 000 аптек и более 6000 аптечных киосков.

На сегодняшний день профессиональный праздник День фармацевта празднуют сотрудники более 5000 фарморганизаций.

