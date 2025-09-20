Коли День фармацевта 2025: історія професійного свята аптекарів

Фармацевт — складна та неймовірно важлива професія.

Хоча наша редакція радить завжди спершу звертатися до лікаря, у багатьох людей траплялися ситуації, коли саме фармацевт сприяв одужанню та підбирав для хворого(-ї) необхідні лікарські засоби.

Коли ж День фармацевта в Україні? Про історію святкування та дату, коли відзначають День фармацевта 2025 року, читай у нашому матеріалі.

Коли День фармацевта 2025

День фармпрацівника в Україні цього року відзначають 20 вересня. Адже його святкують у третю суботу вересня.

День фармацевта: історія свята

День фармпрацівника в Україні почали відзначати досить давно, з 1999 року, а ось у світі його запровадили лише з 2009 року.

Свято започаткували на Всесвітньому конгресі фармації та фармацевтичної науки. Тоді захід відбувався у столиці Туреччини Стамбулі. Для Дня фармацевта обрали 25 число.

25 вересня — дата не випадкова. Саме цього дня 110 років тому заснували МФФ (Міжнародну фармацевтичну федерацію).

У всьому світі цього дня вітають не лише фармацевтів, а й провізорів. Цей фахівець добре розуміється на всіх ліках та їх дозуваннях. Під його керівництвом працюють консультанти, фармацевти та інші співробітники аптеки.

До обов’язків фармацевта входить не тільки продаж аптечних засобів, а й безліч іншого.

У суспільстві несправедливо недооцінюють професію фармацевта, хоча вона не менш важлива, ніж професія лікаря, і до того ж досить складна.

Щоб бути кваліфікованим фармпрацівником, потрібно вивчати галузь Медицина, фармація щонайменше упродовж шести років.

Фармацевти не лише видають покупцям ліки. Вони ще й розуміються на не завжди розбірливих лікарських почерках, перевіряють рецепти, підбирають аналоги та пояснюють, як приймати ліки правильно.

Також фармпрацівники нерідко займаються наукою, зокрема лабораторною роботою й виробництвом лікарських препаратів. Крім цього, часто працюють у науково-дослідних інститутах.

Дистриб’ютор — ще одна професія цієї галузі. Робота має на увазі представництво фармацевтичної компанії. Саме ці фахівці забезпечують зв’язок між аптечним пунктом та лікарським.

Нині в Україні працюють майже 360 000 фармпрацівників. Завдяки їм країна навіть під час воєнного стану добре забезпечена всіма необхідними препаратами.

Цікаво, що саме наша країна зараз експортує лікарські препарати для 25 країн світу!

Нині в Україні функціонує понад 5000 аптечних пунктів, понад 10 000 аптек та понад 6000 аптечних кіосків.

На сьогодні професійне свято День фармацевта святкують співробітники понад 5000 фарморганізацій.

