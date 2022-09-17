Фармацевт Яна Украинская о любимых лекарствах украинцев, наценке в аптеке и казусах на работе

Фармацевты — без преувеличения настоящие герои. Во время пандемии коронавируса и полномасштабной войны они продолжают работать даже под обстрелами, чтобы помочь украинцам.

Их работа чрезвычайно тяжелая физически и психологически, но кто, если не они, были бы для нас хорошими советчиками и иногда даже психологами?

В День фармацевта, который в этом году празднуют 17 сентября, мы поговорили с фармацевтом и блогером Яной Украинской о буднях в аптеках и специфике работы.

— Какие вопросы чаще всего задают фармацевтам?

— К сожалению, к фармацевтам люди обращаются гораздо чаще, чем к врачам, поэтому за смену можно наслушаться очень разных запросов. Чаще всего это “а посоветуйте что-то от…” — здесь и не перечесть.

Еще один частый вопрос — “а у вас точно не подделка?” Также часто спрашивают, как нам тот либо другой продукт, пробовали ли мы его. Это несколько абсурдный вопрос, потому что мы же не на дегустации препаратов.

— Какая самая смешная история случалась с вами на работе?

— Здесь что ни день, то может быть какой-нибудь каламбур. Часто бывает, что клиенты путают названия препаратов и выдумывают новые, что и не догадаешься, какой препарат на самом деле человек имел в виду. Такое поле чудес.

Также часто путают способ применения. Например, ректальные свечи жуют, а таблетки, которые нужно проглатывать, наоборот — сунут себе в попу.

— Как проходят будни фармацевта?

— На ногах. На смене ты и грузчик, и фасовщик, и фармацевт, и продавец (как нас часто любят называть клиенты аптеки), и кассир, и уборщик, и психолог — этакая сборная солянка.

Особенно если ты работаешь в большой проходной аптеке, то времени присесть или пообедать вообще нет.

Вся смена проходит в невероятном темпе: принять товар, разложить, отпустить людей, поддерживать чистоту на полках и в торговом зале, следить за температурой и влажностью, проверять сроки действительности препаратов.

При этом правда хочется иметь хоть десять минут, чтобы спокойно посидеть.

— Что бесит фармацевтов?

— Когда нас называют кем угодно, но не фармацевтами: кассир, продавец, “эй ты” и другие вариации. А еще когда не хотят слушать, если направляем к врачу.

Или когда бесятся на фармацевтов, потому что мы не продаем рецептурные препараты. Также когда не имеют терпения и не могут хоть минутку подождать, пока ты “по уши” в товаре или просто отошел водички попить.

— Как общаться с проблемными клиентами?

— Никогда не скандалить в ответ и не вступать в споры. За смену через тебя проходит столько разных людей, и нужно к каждому найти свой подход.

Если человек конфликтный, то что бы ты ему ни хотел доказать — он тебя не будет слушать. Поэтому нужно просто спокойно выслушать и разрешить возникшую ситуацию мирным путем.

Так клиент будет чувствовать, что его услышали, что он и его слова важны. Следует всегда сохранять спокойствие.

— Почему фармацевт — не врач?

— Потому что мы не ставим диагнозы и не назначаем лечение. Фармацевт может посоветовать что-то из безрецептурных лекарств для облегчения состояния.

Однако он должен предупредить, что если симптомы не проходят в течение трех – пяти дней или есть какие-то угрожающие признаки, то нужно обязательно идти к врачу.

— Какую ответственность несет фармацевт?

— Правильно отпустить пациенту назначенный врачом препарат: действующее вещество, дозировка, форма отпуска и т.д.

Следить за нормами отпуска рецептурных препаратов — есть ли рецепт, правильно ли он выписан, действителен ли он, какое количество можно отпустить.

Если безрецептурный препарат — проконсультировать перед отпуском, задать все необходимые вопросы, уточнить, нет ли угрожающих симптомов, чтобы сразу направить к врачу и т.д.

Также фармацевт отвечает за правильное хранение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Контролирует порядок на своем рабочем месте и в торговом зале.

Ведет соответствующую документацию: от измерения температуры до учета строго рецептурных лекарств и кассового учета (мы здесь еще немного и бухгалтеры).

— Сколько лет нужно учиться на фармацевта?

— Если это младший специалист, то два года в колледже после 11 класса школы. Если хочешь получить высшее образование, то придется учиться в течение пяти лет.

— Что вам больше всего нравится в работе?

— Как бы ни уставала, лично я всегда жила мыслью, что делаю доброе дело. Какие бы проблемные клиенты ни случались, всегда найдется человек, который поблагодарит тебя, что ты помог и посоветовал — и это неоценимо.

Также классно разбираться в лекарствах — это плюсик лично для себя.

— В чем сложность работы фармацевтом?

— Как я уже сказала, будни фармацевта — это работа на ногах. Отсюда развивается варикоз, тяжесть в ногах и т.д. Помню, как после каждой смены приходила и лежала вверх ногами, чтобы снять напряжение и боль.

Также тяжелая работа с людьми. За день через тебя проходят 100-200 человек. Все они такие разные! У каждого своя ситуация.

Особенно трудно не пропускать через себя все истории: у кого-то тяжелая болезнь, у кого-то умер близкий человек, кому-то не хватает средств на лекарства. Трудно не нести весь негатив домой.

— Есть ли разница в наценке на препараты в аптеках или это выдумки?

— В разных аптеках действительно разные цены, но это зависит больше от закупочной цены у поставщика. Вчера закупили, условно, по 10 грн, а сегодня уже по 50 грн.

— Какие самые распространенные лекарства покупают украинцы (по вашему опыту)?

— Часто чувствуется сезонность:

весна — витамины, противоаллергические, противовирусные препараты;

осень и зима — противовирусные;

лето — лекарства против ожогов, диареи и аллергии.

Но постоянным трендом, наверное, остаются успокоительные.

— На какие лекарства украинцам точно не нужно тратить средства?

— Я бы советовала не заниматься самолечением и не покупать то, что посоветовала соседка или подруга.

Не стоит скупать все новинки — мы ведь не на рынке. Да-да, часто люди приходят в аптеку и спрашивают: “А что у вас нового и хорошего есть? Может, мне нужно что-то попить?”

Не скупайте все, что рекламируют, в том числе витамины, без предварительной сдачи анализов. К лекарствам нужно подходить с умом.

Проконсультируйтесь с врачом и не относитесь к лекарству, как к пищевым продуктам. Это касается кучи диетических добавок. Например, когда человек просто начинает принимать препарат, потому что все знакомые так делают.

Прежде всего, необходимо определить, нужно ли это лекарство именно вам.

— Многие колеблются, когда им назначают импортные дорогие препараты, если есть украинские аналоги. Стоит ли переплачивать?

— Конечно, импортные оригинальные препараты более действенные и качественные. Если есть возможность, то лучше выбирать оригинальные препараты, чем дженерики.

Но дженерики для того и сделаны, чтобы каждый мог приобрести необходимое действующее вещество по карману, скажем так. И есть действительно качественные украинские аналоги, биоэквивалентные оригинальным препаратам.

С появлением первых холодов наш организм немного ослабляет свои защитные функции, в результате чего очень легко заболеть. Читай, как поднять иммунитет взрослому.

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