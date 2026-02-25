Когда День украинской женщины в 2026 году: что это за праздник и особенность даты

День украинской женщины — праздник, который решили отмечать на замену 8 марта. Хотя официально отмена 8 марта на законодательном уровне не состоялась, украинцам понравилась идея нового праздника.

Читай в материале, когда День украинской женщины и почему выбрали именно такую ​​дату.

День украинской женщины 2026: дата

День украинской женщины отмечают 25 февраля. Эту дату выбрали не случайно.

Именно 25 февраля родилась одна из известнейших украинских писательниц Леся Украинка. Она была феминисткой и общественным деятелем.

День украинской женщины появился в связи с желанием придать более национальный и культурный характер празднованию этого праздника, а также подчеркнуть уникальность и достижения украинских женщин.

Этот день должен напоминать о важной роли женщин в украинском обществе, ведь они вносят большой вклад в развитие в разных сферах.

День украинской женщины предложили ввести на государственном уровне, коллектив депутатов внес соответствующий законопроект. В нем также говорится об отмене еще ряда других советских праздников, таких как 1 мая и 9 мая.

А подробнее о дне рождения Леси Украинки и интересных фактах ее жизни можешь увидеть в нашем другом материале.

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