Коли День української жінки у 2026 році: що це за свято та у чому особливість дати

День української жінки — свято, яке вирішили відзначати на заміну 8 березня. Хоча офіційно скасування 8 березня на законодавчому рівні не відбулося, українцям сподобалася ідея нового свята.

Читай у матеріалі, коли День української жінки та чому обрали саме таку дату.

День української жінки 2026: дата

День української жінки відзначають 25 лютого. Цю дату обрали не випадково.

Саме 25 лютого народилася одна з найвідоміших українських письменниць Леся Українка. Вона була феміністкою та громадською діячкою.

День української жінки з’явився у зв’язку з бажанням надати більш національний та культурний характер відзначенню цього свята, а також підкреслити унікальність та досягнення українських жінок.

Це день має нагадувати про важливу роль жінок в українському суспільстві, адже вони роблять великий внесок у розвиток у різних сферах.

День української жінки запропонували ввести на державному рівні, колектив депутатів вніс відповідний законопроект. У ньому також йдеться про скасування ще низки інших радянських свят, як-от 1 травня та 9 травня.

