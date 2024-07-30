Когда начинается Успенский пост: что можно и чего нельзя есть в это время

Новый церковный календарь постепенно оттесняет старый, но для адаптации к нему требуется определенное время, ведь все даты праздников переносятся на 13 дней раньше. Когда в этом году начнется Успенский пост и как его провести с пользой для души и тела — читай в материале.
Успение Пресвятой Богородицы — праздник, который в христианстве чествуют как один из важнейших. В этот день вспоминают о смерти матери Иисуса Христа, Девы Марии. Однако в христианской традиции смерть не конец пути, скорее, наоборот — начало вечной жизни.
Ранее Успение Богородицы отмечали 28 августа, по новому юлианскому календарю дата перенесена на 15 августа 2024 года.
Ранее Успение Богородицы отмечали 28 августа, по новому юлианскому календарю дата перенесена на 15 августа 2024 года.
Меняются и даты поста, ведь они привязаны к церковному празднику.
Успенский пост считают таким же важным, как и Великий, предпасхальный, пост. Он единственный в церковном календаре посвященный Деве Марии.
В 2024 году православные верующие будут поститься с 1 по 14 августа. Ранее Успенский пост длился с 14 по 27 августа.
В 2024 году православные верующие будут поститься с 1 по 14 августа. Ранее Успенский пост длился с 14 по 27 августа.
Считается, что пост — это, в первую очередь, сосредоточение на духовном, когда работа над собой становится более интенсивной. Обычно в пост вспоминают как Христос скитался в пустыне, отказываясь от пищи, чтобы ничто плотское не мешало приблизиться к Отцу Небесному.
Традиционно все постящиеся стараются не участвовать в веселье, держатся подальше от конфликтов и ссор.
В пост не разрешается злословить, употреблять алкогольные напитки. Это лучшее время овладеть собой и избавиться от вредных привычек.
Также ограничивается употребление определенной пищи. Успенский пост считается довольно суровым, поэтому лучше заранее узнать все его запреты и подготовиться к ним.
В течение двух недель, пока идет Успенский пост, запрещено есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.
В течение двух недель, пока идет Успенский пост, запрещено есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.
Ослабление поста дается только на Яблочный Спас (праздник Преображения Господня) 6 августа, когда можно употреблять в пищу рыбу.
И еще 1 августа, когда, как исключение, можно употреблять горячую пищу без масла и полакомиться традиционными булочками с маком и медом, потому что верующие празднуют Маковея (Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня).
В общем, правила Успенского поста таковы:
В дни, когда разрешена сухая пища, в рационе должны быть фрукты, овощи, орехи, мед, хлеб, вода.
15 августа, когда пост истекает, можно переходить на обычное питание. Однако это вовсе не означает переедание.
Ранее мы рассказывали о традициях Маковея или Медового Спаса, отмечаемого 1 августа 2014 года. Читай, что можно, а чего нельзя в этот день делать.
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