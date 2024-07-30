Праздники

Когда начинается Успенский пост: что можно и чего нельзя есть в это время

Ольга Петухова 30 июля 2024, 11:15
когда отмечают Успенский пост в 2024 году
Фото: Pexels

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