Когда праздник всех святых 2023: дата, что можно, а что нельзя делать

В День всех святых верующие чтят память христианских мучеников, праведников, апостолов и богословов. В религии всех святых сосчитать невозможно.

Но все они несли службу перед Богом и были готовы умереть за свою веру. В 2023 году этот праздник выпадает на среду, 1 ноября. Что можно, а что нельзя делать в этот день — читай в материале.

Когда праздник всех святых: история праздника

Этот праздник отмечают как православные, так и католики. В православной церкви (верующие восточного обряда — ред.) этот день чтят в воскресенье, сразу же после Святой Троицы.

Сейчас также смотрят

В католичестве (верующие западного обряда — ред.) святых вспоминают также 1 ноября.

Праздник считается важным днем для всех верующих. Известно, что свое начало он берет именно с язычества. Ведь, по одной известной теории, этот день зародился от Саймана (праздника, когда собирают урожай). День всех святых чтят все католические страны.

Что можно делать в День всех святых 2023

Известно, что в этот день не просто можно, но и нужно идти в церковь. Также верующие придерживаются следующих правил в этот день:

утреннее богослужение;

молитва за всех последователей веры;

обращение ко всем святым;

просьба к святым о здоровье и помощи в важных делах;

предки в этот день сватались (так как святые помогали создать сильные и долгие браки.

Что нельзя делать в День всех святых 2023

Самое главное в День всех святых — помолиться за всех, кто отдал свою жизнь за Господа. Именно поэтому 1 ноября крайне важно сосредоточиться на духовной связи с Богом, не делать того, что запрещает церковь на День всех святых. Например, существуют следующие важные запреты:

не злорадствовать;

не шумные гулянки;

не говорить плохо о покойных;

не нужно в этот день открывать окна и двери на распашку (лучше всего их вообще не открывать);

нельзя сильно скорбеть, плакать;

сушить одежду вне дома, на улице;

нельзя сильно отчаиваться;

спорить или вступать в конфликтные ситуации;

тяжело работать;

убирать в доме;

нельзя отказывать в помощи всем тем, кто об этом просит.

Но некоторые уже в предвкушении другого особенного праздника. Читай, через сколько дней Новый год 2024 и какой цвет выбрать декор.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.