Коли свято всіх святих 2023: дата, що можна, а що не можна робити

У День усіх святих віряни вшановують пам’ять християнських мучеників, праведників, апостолів та богословів. У релігії всіх святих порахувати неможливо.
Але всі вони служили перед Богом і могли померти за свою віру. У 2023 році це свято випадає на середу, 1 листопада. Що можна, а що не можна робити в цей день — читай у матеріалі.
Це свято відзначають як православні, так і католики. У православній церкві (віряни східного обряду — ред.) цей день вшановують у неділю, одразу після Святої Трійці. Віряни західного обряду святих згадують теж 1 листопада.
Цей день вважається важливим для всіх вірян.
Цей день вважається важливим для всіх вірян.
Відомо, що свій початок свято бере саме з язичництва. Адже за однією відомою теорією, цей день зародився від Саймана (свята, коли збирають урожай). День усіх святих вшановують усі католицькі країни.
Відомо, що цього дня не просто можна, а треба йти до церкви. Також віряни дотримуються наступних правил 1 листопада:
Найголовніше у День всіх святих — помолитися за всіх, хто віддав своє життя за Господа. Саме тому 1 листопада дуже важливо зосередитись на духовному зв’язку з Богом, не робити того, що забороняє церква на День всіх святих. Наприклад, існують такі важливі заборони:
Та дехто вже у передчутті іншого особливого свята. Читай, через скільки днів Новий рік 2024, та якого кольору обрати декор.
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