Коли свято всіх святих 2023: дата, що можна, а що не можна робити

У День усіх святих віряни вшановують пам’ять християнських мучеників, праведників, апостолів та богословів. У релігії всіх святих порахувати неможливо.

Але всі вони служили перед Богом і могли померти за свою віру. У 2023 році це свято випадає на середу, 1 листопада. Що можна, а що не можна робити в цей день — читай у матеріалі.

Коли свято всіх Святих: історія свята

Це свято відзначають як православні, так і католики. У православній церкві (віряни східного обряду — ред.) цей день вшановують у неділю, одразу після Святої Трійці. Віряни західного обряду святих згадують теж 1 листопада.

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Цей день вважається важливим для всіх вірян.

Відомо, що свій початок свято бере саме з язичництва. Адже за однією відомою теорією, цей день зародився від Саймана (свята, коли збирають урожай). День усіх святих вшановують усі католицькі країни.

Що можна робити у День усіх святих 2023

Відомо, що цього дня не просто можна, а треба йти до церкви. Також віряни дотримуються наступних правил 1 листопада:

ранкове богослужіння;

молитва за всіх послідовників віри;

звернення до всіх святих;

прохання святих по здоров’я та допомогу у важливих справах;

предки у цей день сваталися (бо святі допомагали створити сильні та довгі шлюби).

Що не можна робити у День усіх святих 2023

Найголовніше у День всіх святих — помолитися за всіх, хто віддав своє життя за Господа. Саме тому 1 листопада дуже важливо зосередитись на духовному зв’язку з Богом, не робити того, що забороняє церква на День всіх святих. Наприклад, існують такі важливі заборони:

не зловтішатися;

не влаштовувати галасливі гулянки;

не говорити погано про покійних;

не відчиняти вікна та двері на оранку (найкраще їх взагалі не відчиняти);

не можна сильно тужити, плакати;

сушити одяг поза домом, на вулиці;

не можна сильно зневірятися;

сперечатися чи вступати у конфліктні ситуації;

важко працювати;

прибирати в будинку;

не можна відмовляти у допомозі всім тим, хто про це просить.

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