Когда варить кутью в 2025–2026: богатая, щедрая и голодная — по новому и старому стилю

Приходит зима, и скоро наши дома наполнят праздничные ароматы мака, орехов и меда — придет время готовить кутью, блюдо, которое имеет столько вкусов, сколько больших праздников в зимнем церковном календаре.

Так, зимой её варят трижды, и каждое блюдо имеет свой смысл и свои ритуалы. Итак, когда готовят кутью в 2025–2026 годах в Украине — узнай в материале.

Когда готовят кутью по старому и новому стилю 2025–2026

Кутья никогда не была обычным блюдом, в неё вкладывали сакральный смысл. В древности говорили: первая кутья — для семейного благополучия, вторая — чтобы год был щедрым, и в дом пришли веселье, третья — для очищения и смирения.

Когда готовить богатую кутью

Первую — богатую кутью — варят на Сочельник, 24 декабря 2025 года по новому стилю, по старому — 6 января 2026 года.

Пшеницу варят с медом и маком, добавляют орехи и изюм. Это постное блюдо, поэтому сливочное масло под запретом. Но чем больше зерен и сладостей в кутье, тем, считается, богаче будет год.

Перед тем как сесть за стол, традиционно ставят кутью в Красный угол, рядом со свечой, и произносят молитвы за здоровье и благополучие. Затем все члены семьи обязательно немного пробуют её. Считается, что этот ритуал объединяет членов семьи и она становится крепче.

Когда готовить щедрую кутью

Вторая — щедрая кутья. Её готовят на Маланку, 31 декабря 2025 года, по старому стилю — 13 января 2026 года.

Эта кутья уже не такая сладкая, но так же щедрая: в неё обычно добавляют не только мак и мед, но и разные сухофрукты и семена, иногда даже немного вина или кваса. Говорят, это — для хорошей дружбы в семье и между соседями.

Вечером на Маланку дети и молодёжь ходят щедровать, поют колядки, а хозяева угощают их кутьей, чтобы вместе со щедровальщиками в дом пришли энергия молодости и богатство.

Когда варить голодную кутью

И последняя в зимнем цикле праздников — голодная кутья, на Сочельник перед Крещением, 5 января 2026 года, по старому стилю — 18 января.

Она символизирует очищение, поэтому готовится без меда, без орехов и без изюма, иногда только с водой и пшеницей.

Её едят как ритуальное блюдо перед большой трапезой Крещения — чтобы подготовить тело и душу к празднику.

Часто её пробуют в тишине, иногда даже стоя — в знак смирения.

