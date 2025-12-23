Коли варити кутю у 2025–2026: багата, щедра та голодна — за новим і старим стилем

Приходить зима, і скоро наші оселі заповнять святкові аромати маку, горіхів та меду — прийде час готувати кутю, страву, яка має стільки смаків, скільки великих свят у зимовому церковному календарі.

Так, взимку її варять тричі, і кожна страва має свій сенс та свої ритуали. Тож коли готують кутю 2025-2026 в Україні — дізнайся у матеріалі.

Коли готують кутю за старим та новим стилем 2025-2026

Кутя ніколи не була звичайною стравою, у неї вкладали сакральний зміст. В давнину казали: перша кутя — для родинного добробуту, друга — щоб рік був щедрим, а в дім прийшли веселощі, третя — для очищення і смирення.

Коли готувати багату кутю

Першу — багату кутю — варять на Святвечір, 24 грудня 2025 року за новим стилем, за старим — 6 січня 2026 року.

Пшеницю варять із медом і маком, додають горіхи та родзинки. це пісна страва, тож вершкове масло під забороною. Але чим більше зерен і солодощів у куті, тим, вважається, багатшим буде рік.

Перед тим як сісти за стіл, традиційно ставлять кутю на покуття, поруч зі свічкою, і промовляють молитви за здоров’я і добробут. Потім усі члени сім’ї обов’язково потрошку куштують її. Вважається, що цей ритуал поєднує членів родини, сім’я стає міцнішою.

Коли готувати щедру кутю

Друга — щедра кутя. Її готують на Маланку, 31 грудня 2025 року, за старим стилем — 13 січня 2026 року.

Ця кутя вже не така солодка, але так само щедра: до неї зазвичай додають не лише мак і мед, а й різні сухофрукти та насіння, інколи навіть трохи вина або квасу. Кажуть, це — для гарної дружби в родині та між сусідами.

Увечері на Маланку діти і молодь ходять щедрувати, співають колядки, а господарі пригощають їх кутею, щоб разом із щедрівниками в дім прийшли енергія молодості та багатство.

Коли варити голодну кутю

І остання в зимовому циклі свят — голодна кутя, на Навечір’я Водохреща, 5 січня 2026 року, за старим стилем — 18 січня.

Вона символізує очищення, тому готується без меду, без горіхів і без родзинок, інколи тільки з водою і пшеницею.

Її їдять як ритуальну страву перед великою трапезою Водохреща — щоб підготувати тіло та душу до свята.

Часто її куштують в тиші, інколи навіть стоячи — на знак смирення.

