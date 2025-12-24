Колядуют ли на первый и второй Сочельник: все об обычаях празднования в Украине

По новому Григорианскому календарю с конца ноября, целый декабрь и начало января приходится цикл религиозных праздников. Начиная от Романа и заканчивая Крещением — люди празднуют и величают святых и Иисуса Христа.

Самый желанный и радостный праздник — Рождество — рождение Иисуса Христа, сопровождается гуляниями с вертепом и колядками. Ему предшествует Сочельник. На Святой Ужин садятся за праздничный стол с появлением первой звезды, символизирующей рождение Иисуса.

Колядуют ли на Сочельник

— Святий вечір, добрий вечір в нашій Україні. Добрим людям, на здоров‘я колядуєм нині! — поется в украинской колядке.

Колядование — обязательная рождественская традиция, во время которой колядники рождественскими песнями славят новорожденного Христа. А также в таких песнях звучат пожелания здоровья, счастья и благополучия хозяевам. В благодарность за это хозяева выносят колядникам сладости или деньги.

Традиционно в Украине колядуют дети, молодежь, а в западной части Украины иногда еще и хозяева.

Когда колядуют на Сочельник или на Рождество

Начинают колядовать в разных частях Украины не в одно и то же время:

на Покутье дети колядуют уже на Святой Вечер;

в Слободской Украине и Галичине — в первый день Рождества, после того, как в церкви закончится Богослужение;

на Западном Подолье после службы Божьей, утром, на второй день праздников.

Существует такое мнение, что чем больше колядников запоет в доме, тем более удачным будет для семьи год.

На западе Украины Сочельник празднуют два раза: перед Рождеством и Богоявлением.

В центральных регионах Украины, в Приднепровье празднуют три Сочельника. Перед Рождеством — первый Сочельник — “Богатая кутя”, второй — перед Днем Святого Василия — “Щедрая кутя”, третий — перед Богоявлением — “Голодная кутя”.

Перед Богоявлением Сочельник называют по-разному: в западных регионах — “Щедрый вечер”, в центральных регионах Украины — “Голодная кутя”.

На сочельник колядуют или щедруют

На Рождество празднуют рождение Сына Божия, на Богоявление — крещение Иисуса. В обоих случаях это проявление присутствия Бога с людьми. Этими двумя праздниками верующие празднуют приход Бога в мир. Поэтому и готовят два сочельника, две общих семейных трапезы.

Во второй Святой вечер традиционно поют щедривки.

Щедривки носят немного другое содержание чем колядки. Колядуя, прославляют рождение Христа, а в щедривках желают благосостояния, изобилия в семьи и богатого урожая.

