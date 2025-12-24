Стиль життя Свята

Чи колядують на перший і другий Святвечір: усе про звичаї святкування в Україні

Леся Манзюк, редакторка сайту 24 Грудня 2025, 13:30 3 хв.
Чи колядують на перший і другий Святвечір
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь