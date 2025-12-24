Чи колядують на перший і другий Святвечір: усе про звичаї святкування в Україні

За новим Григоріанським календарем з кінця листопада, цілий грудень і початок січня — припадає цикл релігійних свят. Починаючи від Романа і закінчуючи Водохрещем — люди святкують і величають святих та Ісуса Христа. Ці свята мають як релігійний, так і побутово-обрядовий характер.

Найбажаніше та найвеличніше свято — Різдво — народження Ісуса Христа яке супроводжується гуляннями з вертепом і колядками. Йому передує Святвечір. На Святу Вечерю сідають за святковий стіл з появою першої зірки, що символізує народження Ісуса.

Чи колядують на Святвечір

— Святий вечір, добрий вечір в нашій Україні. Добрим людям, на здоров‘я колядуєм нині! — співається в українській колядці.

Колядування — обов’язкова різдвяна традиція, під час якої колядники різдвяними піснями славлять новонародженого Христа. А також в таких піснях звучать побажання здоров’я, щастя та достатку господарям. У вдячність за це господарі виносять колядникам солодощі або гроші.

Традиційно в Україні колядують діти, молодь, а в західній частині України інколи ще й ґазди.

Коли колядують на Святвечір чи на Різдво

Починають колядувати не в усіх частинах України в один і той же самий час:

на Покутті діти колядують вже на Святий Вечір;

в Слобідській Україні та на Галичині — в перший день Різдва, після того, як у церкві закінчиться Богослужіння;

на Західному Поділлі — після Божої служби, вранці, на другий день свят.

Існує така думка, що чим більше колядників заколядує в хаті, тим вдалішим буде для сім’ї рік.

На заході України Свята Вечеря готується два рази: перед Різдвом та Богоявленням.

В центральних регіонах України, на Наддніпрянщині три Святвечори. Перед Різдвом — перший Святвечір — “Багата кутя”, другий — перед Днем Святого Василя — “Щедра кутя, третій — перед Богоявленням — “Голодна кутя”.

Перед Богоявленням Святвечір називають по-різному: у західних регіонах — “Щедрий вечір”, в центральних регіонах України — “Голодна кутя”.

На святвечір колядують чи щедрують

На Різдво святкують народження Сина Божого, на Богоявлення — хрещення Ісуса. В обох випадках — це вияв присутності Бога з нами. Цими двома святами віряни святкують прихід Бога у світ. Тому й готують два Святвечори, дві спільних родинних трапези.

На другий Святий вечір традиційно лунають щедрівки.

Щедрівки носять трішки інший зміст ніж колядки. Колядуючи, прославляють народження Христа, а в щедрівках бажають добробуту, достатку родині та багатого урожаю.

