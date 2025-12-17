Як вітаються на Святвечір: традиційні слова

Як вітаються на Святвечір, як правильно вітатися на Святу вечерю — напередодні Різдва ці питання знову стають актуальними для багатьох українців. Адже Святвечір — це не просто родинна вечеря, а вечір глибоких традицій, тиші та особливих слів.

Святий вечір починається з першої зірки. Саме в цей момент родина збирається за столом, і вітання мають не формальний, а символічний зміст.

Як вітаються на Святвечір за традицією

У більшості регіонів України вважається правильним вітатися словами: Христос народжується, а у відповідь — Славімо Його.

Саме так вітаються на Святий вечір, коли в домі з’являється перша зірка й родина збирається за столом. Це не формальність, а знак спільної радості та єднання.

Як правильно вітатися на Святу вечерю

Якщо ти заходиш до оселі на Cвяту вечерю, традиційно промовляють: Добрий вечір вашій хаті або зі Святим вечором.

У відповідь господарі запрошують до столу, дякують і часто додають побажання миру, здоров’я та злагоди.

Як вітаються на другий Святвечір

Другий Святвечір — Щедрий вечір, який припадає на переддень старого Нового року. Тут уже звучать інші вітання: Щедрий вечір, добрий вечір.

Саме так вітаються щедрувальники, заходячи до оселі. Це вітання символізує достаток, надію на щедрий рік і добрі зміни.

Як вітаються на Cвятий вечір: традиції

У різдвяних традиціях слова — це не просто етикет. Вважається, що саме з першого привітання починається атмосфера Святвечора.

У воєнний час для багатьох родин ці слова набули ще глибшого сенсу — як побажання життя, світла і повернення додому.

