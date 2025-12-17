Як вітаються на Святвечір: традиційні слова

Як вітаються на Святвечір, як правильно вітатися на Святу вечерю — напередодні Різдва ці питання знову стають актуальними для багатьох українців. Адже Святвечір — це не просто родинна вечеря, а вечір глибоких традицій, тиші та особливих слів.
Святий вечір починається з першої зірки. Саме в цей момент родина збирається за столом, і вітання мають не формальний, а символічний зміст.
Як вітаються на Святвечір за традицією
У більшості регіонів України вважається правильним вітатися словами: Христос народжується, а у відповідь — Славімо Його.
Саме так вітаються на Святий вечір, коли в домі з’являється перша зірка й родина збирається за столом. Це не формальність, а знак спільної радості та єднання.
Як правильно вітатися на Святу вечерю
Якщо ти заходиш до оселі на Cвяту вечерю, традиційно промовляють: Добрий вечір вашій хаті або зі Святим вечором.
У відповідь господарі запрошують до столу, дякують і часто додають побажання миру, здоров’я та злагоди.
Як вітаються на другий Святвечір
Другий Святвечір — Щедрий вечір, який припадає на переддень старого Нового року. Тут уже звучать інші вітання: Щедрий вечір, добрий вечір.
Саме так вітаються щедрувальники, заходячи до оселі. Це вітання символізує достаток, надію на щедрий рік і добрі зміни.
Як вітаються на Cвятий вечір: традиції
У різдвяних традиціях слова — це не просто етикет. Вважається, що саме з першого привітання починається атмосфера Святвечора.
У воєнний час для багатьох родин ці слова набули ще глибшого сенсу — як побажання життя, світла і повернення додому.
