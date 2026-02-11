Куда пойти 14 февраля в Одессе: список мероприятий и мест для романтического дня вдвоем

Несмотря на военное положение, культурная жизнь Одессы остается насыщенной: главные театры и концертные площадки уже обнародовали программу, объединяющую классическое искусство, современный джаз и камерные постановки. Читай, куда можно пойти 14 февраля в Одессе вместе со своим партнером — в материале.

Куда пойти 14 февраля в Одессе с партнером: список мероприятий

Вечером 14 февраля Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного приглашает погрузиться в атмосферу блеска и театральной магии, представив грандиозное GALA SHOW по мотивам легендарного мюзикла Кабаре.

В этот праздничный вечер сцена театра превратится в эпицентр музыки и танца, где культовые произведения прозвучат в новом, масштабном концертном формате. Зрители смогут насладиться живым исполнением самых известных хитов, среди которых Willkommen, Money, Money, Two Ladies, I Don’t Care Much и, конечно, символическая Cabaret.

Одесский национальный академический театр оперы и балета — еще одно место, куда можно пойти 14 февраля в Одессе, ведь он подготовил настоящий подарок для киноманов — масштабную концертную программу Музыкальные хиты мирового кино.

В течение двух часов зрители смогут погрузиться в атмосферу культовых кинолент благодаря мастерскому исполнению оркестра и солистов оперы под руководством известного маэстро Владимира Врублевского.

Одесская областная филармония приглашает жителей и гостей города провести вечер 14 февраля в потрясающей атмосфере Candlelight concert. Главной особенностью мероприятия, куда можно пойти 14 февраля в Одессе, станет мягкий свет сотен свечей, который превратит концертный зал в простор настоящей музыкальной магии и уюта.

На сцене Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени В. Василько 14 февраля развернется щемящая и полная философского содержания история под названием Безымянная звезда.

События спектакля переносят зрителей в весеннюю ночь в провинциальный румынский городок, где привычный ритм жизни нарушает неожиданная остановка столичного экспресса. Именно это случайное стечение обстоятельств становится началом встречи двух противоположных миров: изысканной и загадочной красавицы Моны, оказавшейся на вокзале без билета, и скромного учителя космографии Марина Мирой, чья жизнь посвящена изучению небесных тел.

