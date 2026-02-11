Куди піти 14 лютого в Одесі: список заходів для романтичного дня удвох

Попри воєнний стан, культурне життя Одеси залишається насиченим: головні театри та концертні майданчики вже оприлюднили програму, яка поєднує класичне мистецтво, сучасний джаз та камерні театральні постановки. Читай, куди можна піти 14 лютого в Одесі разом зі своїм партнером — в матеріалі.

Куди піти 14 лютого в Одесі з партнером: перелік заходів

Увечері 14 лютого Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного запрошує поринути в атмосферу блиску та театральної магії, представивши грандіозне GALA SHOW за мотивами легендарного мюзиклу Кабаре.

Цього святкового вечора сцена театру перетвориться на епіцентр музики й танцю, де культові твори прозвучать у новому, масштабному концертному форматі. Глядачі зможуть насолодитися живим виконанням найвідоміших хітів, серед яких Willkommen, Money, Money, Two Ladies, I Don’t Care Much та, звісно, символічна Cabaret.

Одеський національний академічний театр опери та балету — ще одне місце, куди моєна піти 14 лютого в Одесі, адже він підготував справжній подарунок для кіноманів — масштабну концертну програму Музичні хіти світового кіно.

Протягом двох годин глядачі матимуть змогу зануритися в атмосферу культових кінострічок завдяки майстерному виконанню оркестру та солістів опери під керівництвом відомого маестро Володимира Врублевського.

Одеська обласна філармонія запрошує жителів та гостей міста провести вечір 14 лютого у надзвичайній атмосфері Candlelight concert. Головною особливістю заходу, куди можна піти 14 лютого в Одесі, стане м’яке світло сотень свічок, яке перетворить концертну залу на простір справжньої музичної магії та затишку.

На сцені Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені В. Василька 14 лютого розгорнеться щемлива та сповнена філософського змісту історія під назвою Безіменна зірка.

Події вистави переносять глядачів у весняну ніч до провінційного румунського містечка, де звичний ритм життя порушує несподівана зупинка столичного експреса. Саме цей випадковий збіг обставин стає початком зустрічі двох протилежних світів: вишуканої та загадкової красуні Мони, яка опинилася на вокзалі без квитка, та скромного вчителя космографії Марина Мірою, чиє життя присвячене вивченню небесних тіл.

Раніше ми писали, куди піти 14 лютого у Львові — читай в матеріалі перелік локацій, які варто відвідати у День закоханих.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!