Куди піти 14 лютого у Львові: події, які зачарують не лише тебе, але й партнера

Львів традиційно залишається найпопулярнішим напрямком для романтичних подорожей в Україні. Попри виклики часу, місто готує насичену програму: від класичних оперних вистав до камерних вечорів при свічках та креативних майстер-класів.

Куди можна сходити у Львові 14 лютого та як цікаво провести час зі своїм партнером

Куди піти 14 лютого у Львові: перелік подій, які варті твоєї уваги

Для тих, хто шукає особливого затишку, Львівський органний зал запрошує на Органний концерт до Дня святого Валентина — це унікальна можливість почути величну музику в напівтемряві старовинного залу.

Доволі атмосферно буде 14 лютого у Театральному центрі Слово і голос, де заплановано Вечір джазової імпровізації від піаніста Сергія Кудринецького.

Не менш популярним та відвідуваним у цей день стане Італійський дворик: одне з найбільш інстаграмних місць Львова. Тут можна насолодитися глінтвейном під відкритим небом під звуки скрипки.

Гурт Скрябін у супроводі оркестру буде приймати глядачів у Львівському Цирку також 14 лютого. Під час концерту ти разом зі своїм партнером почуєш найкращі пісні Андрія Кузьменка про найголовніше — кохання.

Куди можна піти 14 лютого у Львові: незвичні заняття, які лишаться в пам’яті

Також можна спробувати і багато інших речей, якщо вечеря в ресторані чи похід в кіно видаються нудним та звичним:

Гончарство: у майстернях на площі Ринок організовують парні заняття, де ви разом зможете разом виліпити одну чашу або вазу, що стане символом ваших стосунків.

Живопис та вино: вечори, де під керівництвом художника пари малюють диптихи (дві картини, що утворюють одне ціле), попиваючи локальне вино.

Шоколадний майстер-клас: у Львівській майстерні шоколаду можна власноруч виготовити цукерки з улюбленими начинками та підписати їх один для одного.

Оскільки попит на заклади в центрі міста у цей день є аномально високим, рекомендується бронювати столики або ж квитки уже зараз.

